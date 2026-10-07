Muy pendientes del futuro de Paco Esteban, otro posible ejemplo de monetización en diferido

Aunque tiene contrato hasta 2028 y una opción para ampliarlo por dos temporadas más, el Lecce planea blindar en breve al delantero malagueño, que pasó por la cantera verdiblanca y se marchó dejando una puerta entreabierta para generar réditos a su ex equipo

Sólo estuvo una temporada en el Real Betis, en concreto en su primer equipo juvenil, con el que anotó 20 goles en 40 partidos de la recordada temporada 24/25, que terminó con la conquista de una Copa de Campeones que Paco Esteban se perdió contra todo pronóstico sin estar lesionado ni sancionado. El siguiente verano, le tocaba dar el salto al Betis Deportivo, con el que llegó a estrenarse durante su militancia en el División de Honor, pero las partes convinieron que lo mejor era buscar una salida. Miguel Calzado, director de la cantera verdiblanca, aceptó escuchar ofertas y, tras un fuerte interés de Juventus, Sassuolo e Inter, acabó traspasándolo al Lecce.

En el filial de los 'salentini' rindió a gran nivel, convirtiéndose en 'capocannoniere' de la Lega Primavera con 21 dianas, lo que llamó poderosamente la atención del míster del primer equipo, Eusebio di Francesco. Las buenas maneras del ariete malagueño en pretemporada han propiciado su salto a la elite, de forma que acumula ya 67 minutos con los mayores, repartidos en los dos encuentros de la Serie A inmediatamente anteriores al vigente parón de selecciones y la eliminación en primera ronda de la Coppa de Italia contra el Palermo a mediados de agosto. Suficientes para que en Apulia quieran blindar a su 'perla'.

Así lo adelanta 'Marca', que da por hecho el acuerdo entre el Lecce y la agencia de Paco Esteban para la inminente renovación hasta 2030 de su contrato, que ya era hasta 2028 y tenía una opción por dos campañas más, aunque ahora se mejorarían esas condiciones para que todos quedasen contentos. Una manera también de tener la sartén por el mango con vistas al mercado, pues han sido varios los clubes que preguntaron el verano pasado por el costasoleño, entre ellos el Elche CF. Sin duda, se trata de una posibilidad que plantear próximamente, aunque en el Via del Mare apuestan por ahora por seguir formando a su pupilo y aprovecharlo en su escuadra matriz.

Un porcentaje de sus derechos sigue siendo heliopolitano

El Real Betis está muy pendiente del futuro de Paco Esteban, al que liberó hace dos veranos dentro de su política de monetización en diferido. Así las cosas, como confirman a ESTADIO Deportivo fuentes solventes de aquella negociación, los verdiblancos se guardaron tanto unas variables por su rendimiento (incluyendo su promoción a la primera plantilla del Lecce) como un porcentaje de cualquier venta futura. De confirmarse esa progresión y demostrar en la Serie A todo lo apuntado en los escalafones inferiores 'giallorossi', este escenario volverá a plantearse en próximas ventanas de transferencias, por lo que en Los Bermejales y La Cartuja se frotan las manos con argumentos.