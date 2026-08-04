Recurre a la IA y el análisis predictivo para mejorar en el mercado

La entidad verdiblanca se alía con SoccerSolver, una joven startup española que ha creado un software que, con 16 algoritmos matemáticos y la Inteligencia Artifical, cruzando 700 millones de datos y manejando 400 variables por futbolista, mejorará los procesos de scouting, valoración de jugadores y toma de decisiones estratégicas

El Real Betis y SoccerSolver han firmado una alianza por la que la entidad verdiblanca incorporará el software de análisis predictivo y financiero desarrollado por la startup española, reforzando, así, los procesos de scouting, valoración de jugadores y toma de decisiones estratégicas. Además, el club verdiblanco se convierte en 'official founding partner' de la compañía, reconociendo su compromiso con la innovación tecnológica y el desarrollo de herramientas aplicadas al fútbol.

SoccerSolver aplica hasta 16 algoritmos matemáticos e inteligencia artificial en un software que dará apoyo al Real Betis en el ámbito deportivo y económico, con el objetivo de optimizar al máximo sus operaciones. La app tiene capacidad de procesar más de 700 millones de datos e incluye 400 variables por jugador, entre ellas algunas de riesgo financiero aplicadas a la detección de talento. Del mismo modo, este software ejecuta más de 100 modelos de datos cruzados con las restricciones, el presupuesto y la estrategia de cada club, ofreciendo como resultado una lista clasificada de fichajes óptimos para maximizar el valor a largo plazo.

Alejandro Sánchez Díaz-Casanova, CEO de SoccerSolver, destaca la importancia de combinar la "experiencia y capacidad analítica" de los profesionales con la tecnología y los datos. "Los clubes de fútbol toman decisiones trascendentales durante los mercados de fichajes que pueden marcar su futuro deportivo y financiero. La experiencia y capacidad analítica de los profesionales son fundamentales, pero también requieren de un apoyo tecnológico que ayude a la toma de decisiones y permita optimizar estos movimientos. Nuestro objetivo es que, a través de nuestra plataforma, los clubes puedan conocer el potencial económico de sus movimientos en el mercado, junto con sus necesarias variables de riesgo", señala.

Ramón Alarcón, su homólogo del Real Betis, valoró también positivamente esta sinergia estratégica, que, a través de la tecnología, reforzará el trabajo del área deportiva. "El fútbol cada vez es más competitivo y exige una mayor evolución. En este sentido, introducir herramientas de análisis y modelos financieros nos permite reforzar nuestros procesos de decisión basados en el conocimiento, la experiencia y la identidad. En un mercado tan igualado, la necesidad de innovar es obligada", explica.

SoccerSolver es una startup española de desarrollo tecnológico aplicado al fútbol profesional, fundada en 2025 por el grancanario Alejandro Sánchez Díaz-Casanova, graduado en Matemáticas y Estadística. El proyecto ha sido reconocido internacionalmente, incluyendo su selección para el MIT Sloan Sports Analytics Conference, en Estados Unidos.