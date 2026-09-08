El Cádiz ata a la nueva joya de Albert Celades

El técnico catalán está tratando de dotar al conjunto amarillo de un sello de identidad propio. Y mientras lo consigue o no, la directiva le ha ampliado el contrato al joven lateral zurdo Manuel Rivera

El Cádiz es uno de los cuatro equipos que todavía no conoce la victoria en LaLiga Hypermotion, junto a Ceuta, Albacete y Eldense. Pese a ello, tras la disputa de la cuarta jornada, los andaluces duermen fuera de la zona de descenso una semana más por la diferencia de goles encajados con respecto al Córdoba.

Y mientras a Albert Celades sigue cogiéndole el pulso a un vestuario que cogió en la misma semana del estreno liguero tras el adiós acordado de mutuo acuerdo de Idiakez, el club ha decidido dar un paso hacia el futuro para atar a la última joya de su cantera.

La entidad amarilla ha alcanzado un acuerdo con el defensa juvenil Manuel Rivera, quien ha irrumpido con fuerza en el conjunto que dirige el técnico catalán en este arranque de LaLiga Hypermotion. El lateral zurdo ha ampliado su contrato con el club gaditano por tres temporadas, concretamente hasta junio de 2030, con opción a otras tres adicionales, según ha anunciado en un comunicado la propia entidad.

Cabe recordar que el futbolista gallego, de 17 años, ha debutado esta campaña con el primer equipo cadista jugando dos de los cuatro encuentros disputados, en ambos como titular y en los que ha sumado 152 minutos.

Y lo mejor es que cuando ha participado, el equipo curiosamente no ha perdido. Rivera actuó en la demarcación de defensor zurdo en la primera jornada frente al Celta Fortuna (0-0) y en la segunda, a domicilio, contra el Eldense (2-2).

El futbolista nació en A Coruña, pero se ha criado en la cantera del equipo amarillo desde la categoría alevín, y la pasada temporada compaginó su participación en el Juvenil A con el filial Cádiz Mirandilla, con 32 partidos disputados y 2.700 minutos acumulados.

De la Rosa, rumbo a Polonia

Por otro lado, el Cádiz anunció el pasado sábado que había alcanzado un acuerdo con el Wieczysta Cracovia polaco para el traspaso del futbolista onubense José Antonio de la Rosa, quien abandona el conjunto gaditano después de seis temporadas en la entidad.De la Rosa, de 22 años, llegó al Cádiz en 2020 para incorporarse a su cantera y completó las distintas categorías de formación del club hasta alcanzar el primer equipo y convertirse esta temporada en capitán en los primeros partidos de Liga.Con el conjunto cadista, disputó 58 partidos, 33 de ellos como titular, en los que marcó tres goles y dio tres asistencias. Ahora, afrontará una nueva etapa en el Wieczysta Cracovia, con el que continuará su carrera profesional en la liga del país centroeuropeo.

Con esta operación, el Cádiz ya ha cerrado dos salidas en los últimos días, tras la cesión del delantero argentino Jerónimo Dómina al Atlético Tigre de su país natal.

Dos fichajes aún por estrenar

El Cádiz incorporó este verano a 17 futbolistas y dio también espacio a jugadores procedentes de la cantera. El técnico Albert Celades está buscando una identidad propia que les permita afrontar la categoría sin condicionarse por las diferencias de presupuesto o potencial entre clubes.Frente al Almería (3-2), el catalán no pudo contar con el delantero uruguayo Gonzalo Petit, cedido por el Betis, al continuar lesionado, ni con el centrocampista marroquí Aimén Moueffek, quien todavía se encontraba falto de ritmo.