Aspas da la cara en su defensa de Giráldez: "Todos queremos ser el Barcelona"

El capitán celeste toma la palabra en plena discusión sobre el cambio de estilo del equipo y reivindica el trabajo de su entrenador antes de una cita europea de máxima exigencia ante la Juventus; las ausencias de última hora de Borja Iglesias y Pablo Durán condicionan los planes del técnico y sitúan al moañés en el once inicial

Iago Aspas nunca se ha escondido cuando ha tocado dar la cara por el Celta, el club de su vida. Y menos aún cuando el debate ha girado en torno a Claudio Giráldez, el entrenador que ha marcado el rumbo del equipo desde hace dos temporadas y media.

En la víspera de la visita de la Juventus a Balaídos, el capitán ha querido salir al paso de las críticas sobre una supuesta evolución hacia un fútbol más conservador. Una cosa es lo que quiere hacer el equipo y otra, muy distinta, lo que le permiten sus rivales y sus propios recursos.

"Todos queremos ser el Barcelona, ganar 1-4 fuera de casa como hizo el martes, pero no todos tenemos los mismos mimbres o jugadores. Ojalá en un futuro sí", declaró el atacante ante los periodistas en un misil directo a quienes reclaman una versión más ambiciosa del conjunto celeste.

Aspas niega que el Celta sea más conservador

El futbolista de Moaña no comparte la idea de que el Celta haya renunciado a su identidad. Aspas defiende que la intención de dominar con balón sigue presente, aunque reconoce que los adversarios han aprendido a contrarrestar las virtudes del equipo de Giráldez. "Yo creo que somos un equipo propositivo desde que llegó Claudio. En estos dos años y medio siempre hemos querido tener la pelota, jugar en campo rival, pero los rivales también juegan y te van conociendo. Es una batalla casi táctica que busca el míster cada partido con el entrenador rival buscando que lo hagan ellos peores y nosotros mejor. Cada partido y cada rival es totalmente diferente", recordó.

Para explicar esa diferencia, el capitán puso sobre la mesa dos maneras de afrontar los partidos. "No es lo mismo" jugar contra el Elche que medirse al Getafe, porque el conjunto madrileño "te defiende más bajo", mientras que el ilicitano "quiere el balón como nosotros, quiere jugar en campo rival".

Esta lectura le sirve para justificar el empate sin goles del pasado domingo en el Martínez Valero, un resultado que, pese a la falta de pegada, dejó aspectos positivos en el apartado defensivo. "Cada partido en Primera es un mundo. Yo prefiero quedarme con este 0-0 -en el Martínez Valero-, con esta buena actitud defensiva que tuvimos, que con el partido que jugamos contra el Alavés, en el que que quieres tener el balón pero no sabes ni dónde ni cómo y cuándo te das cuenta vas perdiendo 3-0. Ese fue uno de los peores partidos que jugamos desde que asumió las riendas el míster", aseveró.

Una noche especial ante la Juventus

El Celta afronta ahora una cita de enorme atractivo frente a uno de los grandes nombres del fútbol europeo. Aspas conoce la dimensión emocional del encuentro para el celtismo, que todavía recuerda el histórico 4-0 ante la Juventus de Carlo Ancelotti en la vuelta de los octavos de final de la Copa de la UEFA. El delantero vivió aquella noche desde la grada de Balaídos, un recuerdo que añade un componente especial al partido del jueves.

"Tenemos que empezar a sumar de tres, darle una alegría a la gente en casa. Es un partido difícil contra un gran equipo, uno de los más grandes de la competición, pero juegan once igual que nosotros", manifestó.

Las bajas despejan el camino a la titularidad de Aspas

El capitán apunta a titular ante la Juventus después de que Claudio Giráldez haya confirmado dos ausencias de última hora. Borja Iglesias ha recaído de sus molestias en el sóleo tras realizar un mal gesto durante el entrenamiento del martes, mientras que Pablo Durán sufrió un golpe en el gemelo en el encuentro ante el Elche que le ha provocado un edema.

Ambas bajas se suman a las de Carl Starfelt, Miguel Román y Jones El-Abdellaoui, complicando los planes del técnico celeste para una cita en la que el Celta necesita dar un paso adelante en Europa.

Con el 'Panda' y Durán fuera de combate, Aspas gana enteros para liderar el ataque en una noche en la que, además de los puntos, estará en juego buena parte de la confianza del equipo y de su afición.