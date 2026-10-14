Giráldez se moja antes de la Juventus: "Están al 50 por ciento; tenemos recursos para poder ganarlo"

Claudio Giráldez analiza el duelo del Celta ante la Juventus, uno de los grandes favoritos de la Europa League, marcado por las bajas y la dificultad del rival. El técnico celeste confía en las opciones de su equipo y recuerda la histórica goleada de más de 26 años

El Celta se mide a la Juventus, uno de los grandes nombres del fútbol europeo, en un encuentro que pondrá a prueba el nivel competitivo del equipo de Claudio Giráldez. En la rueda de prensa previa, el técnico celeste analizó las dificultades que atraviesa su plantilla por las lesiones, la entidad del rival y la ilusión con la que afrontan un partido especial para el celtismo.

El entrenador no escondió que las bajas están suponiendo un contratiempo en los últimos encuentros, aunque transmitió confianza en los futbolistas disponibles para afrontar el desafío. "Estamos teniendo un momento de mala suerte con percances físicos, con lesiones. Estoy convencido de que vamos a sacar un once y unos cambios que nos puedan dar un nivel alto", aseguró. La intención del Celta es competir sin complejos ante un adversario con una plantilla repleta de talento y recursos. Giráldez es consciente de la dificultad del compromiso, pero considera que su equipo tiene argumentos suficientes para aspirar a la victoria.

Giráldez destaca la dificultad de enfrentarse a la Juventus

La visita del conjunto italiano supone una prueba de máximo nivel para el Celta. Giráldez destacó la dimensión histórica de la Juventus y el papel que puede desempeñar en la competición europea esta temporada, sin ocultar la motivación con la que su equipo prepara el encuentro. "Llegamos con muchas ganas, mucha ilusión. Sabemos que es un día especial para todo el mundo porque es jugar contra la Juventus, uno de los mejores equipos de Europa, de la historia y uno de los colosos de la competición, por no decir el principal favorito o uno de los principales favoritos este año en la Europa League", explicó.

Pese a la entidad del rival, el técnico considera que el partido está abierto y que el Celta puede encontrar oportunidades si consigue imponer sus virtudes. "Es una muy buena prueba para nosotros, tenemos muchas ganas de que llegue el partido. Está al 50 por ciento; tenemos recursos para poder ganarlo", afirmó. Eso sí, Giráldez advirtió de que necesitarán ofrecer una actuación completa para tener opciones. "Tenemos que estar muy bien porque es un equipo muy completo. Tenemos que confiar en nuestras posibilidades y en todo lo que hacemos bien para poder hacerle frente a todo un equipazo como es la Juve", añadió.

El plan para contrarrestar al equipo de Spalletti

Uno de los aspectos que más preocupa al entrenador celeste es la variedad de recursos que ofrece la Juventus de Luciano Spalletti. Giráldez considera que el conjunto italiano puede hacer daño de diferentes maneras, tanto por su capacidad individual como por su facilidad para alternar sistemas y registros ofensivos. "Es un entrenador ofensivo con variabilidad de sistemas también. Con el perfil de jugadores que tiene, con el talento y calidad que tienen, encaja perfectamente en la idea del entrenador", analizó.

El técnico puso el foco especialmente en la capacidad de los italianos para superar la presión y explotar los espacios. "Es un equipo muy difícil de combatir en la presión porque tiene muchos recursos individuales, ya que tiene capacidad física para hacerte daño en el espacio, en el juego directo, que encima puede cambiarte el sistema", explicó. Ante ese escenario, el Celta deberá evitar pasar demasiado tiempo cerca de su propia área. Giráldez quiere que sus jugadores sean capaces de adelantar líneas, presionar y llevar el partido al campo rival, una fórmula con la que espera reducir la influencia ofensiva de la Juventus.

"Creo que tenemos recursos para poder defenderlos. El partido ideal es que metamos más goles que el rival, que estemos en su campo. Tenemos que estar bien en la presión", señaló. Y es que el entrenador gallego sabe que replegarse durante muchos minutos puede convertirse en un problema frente a un equipo con tantas alternativas. "Si estamos demasiado tiempo en bloque bajo, ellos tienen muchos recursos, tanto por dentro como por fuera, como en centro de remate, como individualmente, colectivamente, para hacer daño", advirtió.

La goleada histórica del Celta ante la Juventus

El enfrentamiento también trae a la memoria uno de los resultados más llamativos de la historia europea del Celta. Hace más de 26 años, el conjunto vigués protagonizó una victoria por 4-0 ante la Juventus, un marcador que permanece en el recuerdo de la afición celeste y que inevitablemente aparece en la previa de este nuevo duelo. Sin embargo, Giráldez no quiere que aquella goleada se convierta en una referencia para medir las posibilidades actuales. El entrenador es consciente de que repetir un resultado así ante un rival de semejante categoría sería una tarea extraordinariamente complicada. "Yo un 4-3 lo firmo. Ojalá podamos ganar el partido; es muy difícil ganar 4-0 en general en Primera o en competición europea", reconoció con una sonrisa.

El técnico recordó que aquel encuentro fue excepcional, pero insistió en que el objetivo ahora debe centrarse en el presente y en encontrar la manera de superar a la Juventus. "Ese día nos quedó a todos grabado porque fue algo excepcional y difícil. Tenemos que ir a intentar ganar el partido y, cuando lo vayamos ganando, intentar hacerlo por lo máximo posible", concluyó.