Antonio Hidalgo lo deja claro: "Hacer cuentas no sirve, hay que ganar"

Antonio Hidalgo afronta el tramo decisivo sin hacer cálculos y centrado en sumar victorias para mantener vivo el sueño del ascenso

El entrenador del Deportivo, Antonio Hidalgo, tiene claro que en este momento de la temporada no hay margen para especulaciones. Con la clasificación completamente ajustada en la zona alta, el técnico insiste en que “hacer números no sirve de nada” y que lo único importante es “centrarse en cada partido”.

A falta de pocas jornadas para el final, la igualdad es máxima y cualquier detalle puede marcar la diferencia. Por eso, el mensaje dentro del vestuario es contundente: “hay que sumar de tres en cada encuentro” y evitar distracciones con los resultados de los rivales directos.

Riazor, un factor clave en la recta final

Uno de los pilares del Deportivo en este tramo decisivo está siendo el apoyo incondicional de su afición. Hidalgo destacó la importancia de jugar en casa y sentir el respaldo del público, algo que considera determinante para competir con confianza.

El técnico subrayó que el equipo se siente “más fuerte y seguro con el empuje de la grada”, especialmente en partidos de alta tensión como el que les enfrentará al Mirandés. En este sentido, lanzó un mensaje claro: “necesitamos que el estadio sea un auténtico motor en los momentos decisivos”.

Un duelo exigente ante un rival en forma

El enfrentamiento contra el Mirandés no será sencillo. Hidalgo reconoce que el rival ha encontrado una estructura sólida y competitiva, con especial peligro en ataque gracias a su talento en los metros finales.

Ante este escenario, el Deportivo deberá imponer sus virtudes y mostrar una versión sólida durante todo el partido. El entrenador recalca que será imprescindible “interpretar bien cada fase del juego” y mantener la máxima concentración de principio a fin.

La importancia del aspecto mental

Más allá de lo táctico, Hidalgo pone especial énfasis en la preparación psicológica del equipo. En una competición tan igualada, considera clave mantener la fortaleza mental para afrontar la presión propia de la lucha por el ascenso.

El técnico admite que este es el tipo de escenario que todos deseaban: “es el momento que queríamos vivir, con presión y tensión”, pero advierte que será fundamental gestionar bien las emociones para rendir al máximo nivel.

Evolución del equipo y margen de mejora

El Deportivo ha mostrado una progresión notable a lo largo del curso, encontrando un mayor equilibrio en todas las líneas. Según Hidalgo, esa estabilidad ha sido clave para mantenerse en la pelea por los puestos altos.

No obstante, el entrenador reconoce que aún hay aspectos por mejorar, especialmente la eficacia en el área rival, un factor que define partidos en este tramo de la temporada. En sus palabras, “ser contundentes arriba es fundamental”.

Unidad y compromiso en el vestuario

El técnico también quiso destacar la unión del grupo, especialmente en momentos complicados. Jugadores como Charlie Patiño cuentan con el respaldo total del vestuario, algo que refuerza el espíritu colectivo.

Con todo por decidir, el Deportivo afronta el tramo final con ilusión, ambición y determinación. La clave, según Hidalgo, está clara: “mantener la regularidad y no perder el foco: ganar cada partido”.