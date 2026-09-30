Javi Martón recupera el olfato

El delantero ha roto la racha negativa en la que estaba inmerso en este comienzo de temporada después de haber marcado en el último encuentro de Segunda división en el que el equipo armero se impuso por 3-2 a la UD Las Palmas, a priori, un rival directo por la lucha por el ascenso a Primera división

La SD Eibar está firmando un comienzo de temporada muy bueno gracias al cual se ha situado en la segunda posición de la clasificación de Segunda división después de haber enlazado seis victorias consecutivas. Una racha que no es fácil de lograr en una competición en la que la igualdad es la nota predominante y característica. No es la única buena noticia que tiene el club armero ya que estos seis triunfos también están sirviendo para recuperar a jugadores que no había comenzado inspirados como es el caso del goleador Javi Martón.

Javi Martón se estrena esta temporada

En la SD Eibar estaban muy contentos por el inicio de temporada que estaban realizando, pero al mismo tiempo se buscaba que todos y cada uno de los miembros de la plantilla aporten como saben en la lucha que tiene el equipo armero para ascender a Primera división. Una de las pequeñas preocupaciones que estaba en el ambiente de la SD Eibar era la falta de gol de Javi Martón la cual ya se ha solucionado después de que el delantero perforara la portería de la UD Las Palmas en el último encuentro liguero.

Javier Martón es fundamental para la SD Eibar ya que el delantero de Villafranca la temporada pasado marcó 14 goles y dio 2 asistencias en los 39 partidos de Segunda división que disputó. Una cifra que le gustaría, al menos, igualar al ariete, el cual estaba bloqueado de cara a la portería rival en este comienzo de campaña 2026/2027.

Y es que en seis partidos, Javi Martón no había estado nada fino a la hora de marcar gol ya que había participado en todos y cada uno de los partidos disputado hasta el momento, pero sin tener puntería. Todo se acabó el pasado fin de semana cuando el delantero de la SD Eibar le marcó a la UD Las Palmas y fue decisivo para que el equipo armero ganara a un rival directo en la pelea por el ascenso a Primera división. De hecho, Javi Martón marcó el que, a la postre, fue el gol decisivo ya que hizo el 3-1 cuando el encuentro finalizó con 3-2.

Gracias a ese tanto, la SD Eibar puede conservar la segunda posición de la clasificación con 18 puntos siendo el único que le sigue el ritmo al actual líder, el CD Castellón que acumula 19 puntos.

Por su parte, Javi Martón espera que este gol sea un punto de inflexión en lo que va de temporada y que esto le sirva para recuperar el instinto goleador de la campaña pasada lo cual puede ser clave para que la SD Eibar consiga el ascenso a Primera división. Por el momento, tanto el equipo armero como el delantero de Villafranca van por el buen camino para hacer una campaña que se quede en el recuerdo de una afición del club vasco que sueña con volver a jugar en la élite del fútbol español. La próxima cita liguera de la SD Eibar es contra el Albacete Balompié, a domicilio, este mismo sábado.