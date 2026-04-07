Descartan enfermedad grave: alivio total por la salud de James Rodríguez

James Rodríguez evoluciona favorablemente tras su episodio de salud y ya apunta a su regreso progresivo a la competición

El Minnesota United FC se pronunció oficialmente este lunes para informar sobre la condición de James Rodríguez, quien generó preocupación tras ser hospitalizado luego de un compromiso internacional con su selección. El club buscó poner fin a las especulaciones que circularon en los últimos días y transmitir un mensaje de tranquilidad sobre la evolución del futbolista.

Un episodio de deshidratación encendió las alarmas

El incidente ocurrió tras el partido amistoso entre Colombia y Francia, disputado a finales de marzo. Luego del encuentro, el mediocampista comenzó a presentar síntomas que, con el paso de las horas, se intensificaron hasta derivar en un diagnóstico de deshidratación severa. Esta situación obligó a su ingreso hospitalario, donde recibió tratamiento mediante hidratación intravenosa.

El caso generó múltiples versiones en redes sociales y algunos medios, que incluso apuntaban a una posible enfermedad de mayor gravedad. Sin embargo, el club estadounidense salió rápidamente a desmentir dichas informaciones y a aclarar que se trató exclusivamente de un cuadro relacionado con la pérdida extrema de líquidos.

Descartan enfermedades graves tras los exámenes

Uno de los rumores más extendidos señalaba que el jugador podría haber sufrido rabdomiólisis, una afección poco común pero peligrosa que implica la descomposición del tejido muscular y puede afectar seriamente a los riñones. Ante esto, el Minnesota United fue contundente.

En su comunicado, la institución aseguró que no existe ninguna evidencia clínica ni de laboratorio que respalde esa hipótesis. Los profesionales médicos del club realizaron diversos estudios que permitieron descartar por completo esta patología, considerada potencialmente mortal en casos extremos.

Regreso progresivo a los entrenamientos

Tras recibir el alta médica, James continuó su recuperación en casa antes de reincorporarse a las instalaciones del club. El propio Minnesota confirmó que el futbolista ya participó en una sesión de entrenamiento supervisada, como parte de un proceso gradual de regreso a la actividad.

Su integración al grupo completo dependerá de su evolución en los próximos días, siguiendo estrictamente los protocolos establecidos por el departamento médico. La prioridad es garantizar que el jugador recupere su mejor estado físico sin asumir riesgos innecesarios.

Un llamado a frenar las especulaciones

Desde la entidad también hicieron énfasis en la importancia de respetar la privacidad del futbolista y evitar la difusión de información no verificada. El club pidió tanto a los medios como al público que se abstengan de realizar afirmaciones sin fundamento sobre la salud del internacional colombiano.

Además, aseguraron que continuarán informando de manera oficial cualquier novedad relevante sobre su estado. Por ahora, el mensaje es claro: la recuperación de James avanza de forma favorable, y no hay indicios de problemas mayores que comprometan su carrera a corto plazo.