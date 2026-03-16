Filipe Luis podría volver a los banquillos tras la destitución de Tite

Filipe Luís emerge como el principal candidato para sustituir a Tite en el banquillo de Cruzeiro tras la reciente destitución del técnico brasileño

El Cruzeiro Esporte Clube ha decidido poner fin a la etapa de Tite como entrenador tras una racha de resultados que generó dudas dentro del club. La entidad de Belo Horizonte busca ahora un cambio de rumbo y ya estudia posibles sustitutos, con el nombre de Filipe Luís como principal objetivo para el banquillo.

La decisión se produjo después de varios encuentros sin lograr la estabilidad esperada en el Campeonato Brasileño de Serie A. El empate reciente frente a Vasco da Gama terminó de precipitar un desenlace que ya se venía gestando internamente en la directiva del club mineiro.

Fin de la etapa de Tite en Cruzeiro

La salida de Tite se confirmó oficialmente mediante un comunicado del club, que también anunció la marcha de varios miembros de su cuerpo técnico. Entre ellos se encuentran sus asistentes Matheus Bachi y Vinicius Bergantin, además del preparador físico Fabio Mahseredjian.

Durante su etapa en Cruzeiro, el entrenador brasileño dirigió 17 partidos oficiales, con un balance de ocho victorias, tres empates y seis derrotas. A pesar de que el equipo logró conquistar el Campeonato Mineiro, los resultados en liga y el rendimiento general del equipo no convencieron a la dirigencia.

Dentro del club existía la sensación de que el proyecto deportivo no terminaba de despegar. Por ese motivo, los responsables del Cruzeiro comenzaron a analizar el mercado de entrenadores incluso antes de que se produjera el cese oficial.

Filipe Luís, principal candidato

Entre los nombres que baraja la directiva, el que más fuerza ha tomado es el de Filipe Luís, exentrenador de Flamengo. El técnico, que fue despedido recientemente del conjunto carioca, aparece como el objetivo prioritario del club para iniciar una nueva etapa.

Según diversas informaciones procedentes de Brasil, Cruzeiro estaría preparando una oferta ambiciosa tanto en el plano económico como en el deportivo. El proyecto incluiría la posibilidad de competir en la Copa Libertadores, donde el equipo participa actualmente en la fase de grupos.

En un primer contacto realizado días atrás, Filipe Luís habría preferido no profundizar en conversaciones mientras Tite continuara en el cargo. Sin embargo, tras confirmarse la destitución, el exjugador del Club Atlético de Madrid y del Flamengo estaría dispuesto a escuchar la propuesta.

Otras alternativas en la agenda

Aunque Filipe Luís es el nombre que encabeza la lista de candidatos, el Cruzeiro también contempla otras opciones para ocupar el banquillo. Entre ellas aparecen técnicos de gran prestigio como Marcelo Gallardo, exentrenador de River Plate, o el portugués Artur Jorge, actualmente vinculado al Al-Rayyan SC.

Artur Jorge cuenta con un perfil muy valorado en el fútbol brasileño después de haber logrado importantes éxitos con Botafogo de Futebol e Regatas, donde conquistó títulos de gran relevancia.

Presión de la afición y exigencia creciente

La salida de Tite también estuvo marcada por la presión de parte de la hinchada del club. La organización de aficionados Máfia Azul llegó a manifestarse públicamente exigiendo cambios en el cuerpo técnico y reclamando una reacción inmediata del equipo.

El fútbol brasileño vive actualmente un momento de gran competitividad y altas inversiones, lo que ha incrementado el nivel de exigencia sobre los entrenadores. En este contexto, Cruzeiro aspira a consolidarse como uno de los clubes más fuertes del continente sudamericano y considera necesario un golpe de efecto para revertir su situación deportiva.

Mientras tanto, el equipo será dirigido de manera provisional por Wesley Carvalho, miembro del cuerpo técnico permanente del club, hasta que la directiva tome una decisión definitiva sobre el nuevo entrenador.