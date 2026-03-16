Gabri Veiga lidera al Porto con un gol y consolida el liderato

El español Gabri Veiga volvió a ser protagonista al marcar en la victoria del FC Porto ante el Moreirense FC, un triunfo que mantiene a los ‘dragones’ líderes de la Primeira Liga

El FC Porto reafirmó su condición de líder en la Primeira Liga tras imponerse con claridad por 3-0 al Moreirense FC en un partido marcado por la emoción y el homenaje a Thiago Silva, ausente tras el reciente fallecimiento de su madre. El triunfo permite al conjunto portugués mantenerse firme en lo más alto de la clasificación y continuar ampliando su ventaja en la lucha por el título.

La previa del encuentro estuvo cargada de sentimiento dentro del vestuario portista. La pérdida familiar del experimentado central brasileño, con pasado en clubes como el Chelsea FC y el Paris Saint-Germain, dejó un ambiente de recogimiento que se transformó en motivación sobre el césped.

Gabri Veiga abre el camino y dedica el gol

El primer golpe del partido llegó en el minuto 14 gracias al talento de Gabri Veiga. El futbolista español, formado en el RC Celta de Vigo y fichado por el Porto esta temporada, aprovechó un rechace dentro del área tras un intento de Oskar Pietuszewski que había sido repelido por el portero André Ferreira.

Veiga no perdonó y empujó el balón al fondo de la red para inaugurar el marcador. Tras celebrar el tanto, el mediapunta protagonizó un gesto emotivo al dedicar el gol a su compañero Thiago Silva, mostrando una camiseta con su nombre y dorsal. El español continúa siendo una de las piezas más influyentes del equipo, acumulando cinco goles y diez asistencias en la temporada.

Pietuszewski amplía la ventaja antes del descanso

El dominio del Porto continuó y el segundo tanto no tardó en llegar. En el minuto 25, los locales aprovecharon un rápido contraataque que terminó con una asistencia del centrocampista Victor Froholdt.

El pase encontró a Pietuszewski, que esta vez sí logró convertir su oportunidad con un disparo ajustado al palo largo, superando al guardameta rival. El gol permitió a los ‘dragones’ encarar el resto del encuentro con mayor tranquilidad y controlar el ritmo del juego.

William Gomes sentencia con un gran gol

Aunque el resultado parecía encarrilado, el conjunto portugués todavía tenía reservada una última acción destacada. Ya en el minuto 81, el brasileño William Gomes firmó el tercer tanto con una jugada de gran calidad.

Tras recibir nuevamente un pase de Froholdt, el atacante se perfiló hacia el centro del área y sacó un potente disparo colocado, cerrando así una victoria convincente.

Un líder sólido en la liga portuguesa

Con este triunfo, el Porto alcanza los 69 puntos y mantiene el liderato de la Primeira Liga, ampliando la distancia respecto a sus perseguidores. El Sporting CP y el SL Benfica siguen en la pelea, aunque ambos permanecen por detrás en la clasificación.

Por su parte, el Moreirense se queda en la octava posición con 35 puntos. Mientras tanto, el Porto continúa demostrando su solidez en el campeonato y refuerza su candidatura para conquistar el título al final de la temporada.