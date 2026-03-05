El Sporting CP ata a Francisco Trincão hasta 2030 y fija su cláusula en 60 millones

El Sporting CP asegura el futuro de Francisco Trincão tras ampliar su contrato hasta 2030 con una cláusula de 60 millones

El Sporting CP ha oficializado una noticia que llevaba semanas gestándose: la renovación de contrato de Francisco Trincão hasta junio de 2030. El acuerdo entre ambas partes se había cerrado el pasado mes de febrero, aunque diferentes detalles administrativos retrasaron su anuncio oficial. Con este movimiento, el club lisboeta asegura la continuidad de uno de sus futbolistas más determinantes en ataque y refuerza su proyecto deportivo a medio y largo plazo.

El nuevo vínculo del extremo portugués amplía tres temporadas más el contrato anterior, que expiraba en 2027. Además, el club mantiene la cláusula de rescisión en 60 millones de euros, una cifra que refleja la importancia del futbolista dentro del equipo. Desde la entidad consideran a Trincão una pieza clave en el crecimiento reciente del equipo y una figura fundamental para seguir compitiendo al máximo nivel en Portugal y en Europa.

El propio jugador no ocultó su satisfacción tras firmar la renovación. El internacional luso aseguró sentirse orgulloso de continuar defendiendo los colores del club y destacó que prolongar su relación con el Sporting era algo que llevaba tiempo negociándose.

Un futbolista más completo y maduro

A sus 26 años, Francisco Trincão reconoce que ha experimentado una evolución notable desde su llegada al equipo. El atacante considera que su experiencia en diferentes ligas y contextos competitivos le ha ayudado a convertirse en un futbolista más completo dentro del terreno de juego.

Según explicó el propio jugador, ahora se siente capaz de aportar en distintas facetas del juego, tanto en la creación ofensiva como en el trabajo colectivo. Esa evolución le permite desempeñarse en diferentes posiciones del frente de ataque, adaptándose a lo que demande el entrenador en cada momento.

El futbolista también subrayó que su prioridad es siempre contribuir al rendimiento del equipo, ya sea partiendo desde la banda izquierda, la banda derecha o incluso actuando en zonas más interiores del ataque. Esa versatilidad ha sido uno de los factores que han consolidado su rol dentro de la plantilla.

De promesa en Braga a consolidarse en Lisboa

La trayectoria de Trincão comenzó en la cantera del SC Braga, donde rápidamente llamó la atención por su talento ofensivo. Su explosión en el primer equipo provocó que en 2020 diera el salto al FC Barcelona en una operación cercana a los 31 millones de euros.

Sin embargo, su etapa en el conjunto azulgrana no terminó de consolidarse. Tras contar con oportunidades limitadas, el extremo portugués fue cedido al Wolverhampton Wanderers en la Premier League. Aquella experiencia en Inglaterra le permitió ganar minutos y adaptarse a un fútbol más físico, aunque su verdadero renacer llegaría posteriormente.

En 2022 llegó al Sporting inicialmente como cedido, antes de que el club lisboeta decidiera apostar definitivamente por su fichaje en propiedad. Desde entonces, el atacante ha encontrado el entorno ideal para relanzar su carrera.

La influencia de Rúben Amorim en su crecimiento

Uno de los factores decisivos en su evolución fue reencontrarse con su antiguo entrenador en Braga, Rúben Amorim. Bajo su dirección técnica, Trincão recuperó la confianza y volvió a mostrar el nivel que le convirtió en una de las grandes promesas del fútbol portugués.

El técnico supo potenciar sus cualidades ofensivas y darle libertad para participar en la creación de juego. Gracias a ello, el extremo se ha convertido en uno de los principales generadores de peligro del equipo, combinando goles, asistencias y capacidad para desequilibrar defensas.

Durante su etapa en el club lisboeta, el jugador ha participado en más de 190 partidos oficiales, registrando 45 goles y 42 asistencias. Su rendimiento ha sido clave en la conquista de dos títulos de liga, además de una Copa de Portugal y una Copa de la Liga.

Presente brillante y protagonismo con Portugal

El gran rendimiento de Trincão también ha tenido repercusión en la selección nacional. Bajo la dirección de Roberto Martínez, el atacante ha ido ganando protagonismo en el combinado portugués.

Uno de los momentos más destacados llegó recientemente en la Liga de Naciones, cuando firmó un doblete frente a Dinamarca que resultó decisivo para que Portugal avanzara a la fase final del torneo. Aquella actuación consolidó su papel dentro del equipo nacional.

En la actual temporada, el extremo mantiene números muy sólidos con 11 goles y 15 asistencias en todas las competiciones, cifras que demuestran su influencia en el ataque del Sporting.

Con esta renovación hasta 2030, el club portugués no solo garantiza la continuidad de uno de sus líderes ofensivos, sino que también envía un mensaje claro: el proyecto deportivo sigue apostando por talento, estabilidad y ambición para seguir compitiendo por títulos en los próximos años.