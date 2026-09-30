Quique Pina da el paso para evitar la cárcel

El expresidente del Granada recurrirá su condena por el caso Libero, publicada esta semana por la Audiencia Nacional

El que fuera presidente del Granada CF, entre otros, Quique Pina, tratará por todos los medios de evitar la cárcel después de que esta semana haya sido condenado por la Audiencia Nacional a dos años y seis meses de prisión en el llamado caso Líbero.

Se trata de una pieza aparte de la macroinvestigación que la Audiencia Nacional lleva contra Pina por fraude fiscal, blanqueo y ocultación de patrimonio durante su etapa como gestor del Granada CF y como intermediario de futbolistas. El nombre ‘Libero’ se lo puso la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) por ser un término referido al fútbol. Y la investigación se centró en los movimientos económicos ligados a traspasos y contratos de jugadores que Pina llevó como representante y dirigente deportivo.

El caso es de total actualidad, ya que está creando problemas en la venta Granada desde Wuhan DDMC a Big Leage Advantage (BLA), pues el juicio implica la venta anterior en la que la familia Pozzo y Pina vendieron sus acciones a los actuales propietarios.

Quique Pina ya ha anunciado que va a recurrir la sentencia de esta semana en la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional y, en caso de ser rechazada, aún tendría la posibilidad de solicitar un Recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Misma sentencia para Pina y para su hermana

La sentencia ha condenado a Pina a dos años y medio de cárcel, por la comisión de cinco delitos fiscales, y por haber defraudado más de 2,8 millones de euros entre 2012 y 2016 en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Queda probado que Pina no presentó declaración del IRPF en los años 2012, 2013, 2014 y 2015 y la correspondiente a 2016 la presentó en marzo de 2018, con datos que no se correspondían con los reales y tras haber sido detenido y registrado su domicilio y sus sociedades mercantiles.

La resolución señala que Pina fue presidente del Granada desde noviembre o diciembre de 2009 hasta junio de 2016, donde ejerció como administrador y estaba autorizado en sus cuentas bancarias, y que durante esos años se dedicó, además, a la intermediación en el mercado de futbolistas profesionales y a la gestión de clubes de fútbol de forma personal y directa, de forma habitual y como medio de vida.

También condenan a la hermana de Pina, Elena, a la misma pena, como cooperadora necesaria de la actividad defraudatoria y aplica a ambos la atenuante de dilaciones indebidas. A su vez, en el ámbito de la responsabilidad civil, la Audiencia condena a los dos a pagar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), de forma solidaria, la suma de 2.858.215,20 euros por las cantidades defraudas y les impone multas por 1,4 millones de euros.

Quique Pina ocultó a Hacienda parte de sus beneficios

Según esta resolución "con ánimo de procurarse un ahorro fiscal ilícito, durante los ejercicios 2012 a 2016", Pina "ocultó intencionadamente a la Agencia Tributaria los rendimientos derivados de su actividad económica como gestor de clubes de fútbol, de su relación laboral con el Granada Club de Fútbol, S.A.D. y de su actividad como representante e intermediario en todo tipo de contratos de futbolistas profesionales". "Para ello se sirvió de sociedades instrumentales y de su hermana", añade.

La sentencia mantiene que en total dejó de ingresar a la Hacienda Pública, por el IRPF, un total de 2.858.215,20 euros, de los que 524.404,28 corresponde al ejercicio 2012; 195.656,24 a 2013; 645.753,36 a 2014; 441.251,49 a 2015 y 1.051.149,73 a 2016.

Para la Sala, Pina desplegó "una cuidadosa estrategia" para ocultar los datos reales de sus actividades detrás de las empresas Calambur Intermediaciones, S.L. y Quique Sport, S.L., y utilizó a su hermana como cooperadora necesaria de sus actividades defraudadoras.