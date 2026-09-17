Las Palmas se apunta a la fiesta del ascenso, porque lo dice Loiodice...

El centrocampista del conjunto canario se muestra muy confiado del potencial que tiene el equipo para volver a pelear por un puesto en Primera División

La UD Las Palmas ganó el pasado sábado al Cádiz a domicilio (0-1) y dicho un triunfo que ha colocado en quinta posición con 10 puntos, ocupando uno de los puestos que otorga la disputa del play off de ascenso y a sólo dos puntos de la segunda plaza, que ahora mismo pertenece al Eibar y que permite lograr un billete directo a la máxima categoría del fútbol español.

Y aunque todavía es pronto para hacer quinielas al respecto, el centrocampista del conjunto canario Enzo Loiodice ha pasado por la sala de rueda de prensa y ha vaticinado que el equipo amarillo vivirá una temporada positiva, en la que lucharán "por el ascenso a Primera División", un objetivo por el que decidió renovar este verano por dos años.Elegido cuarto capitán de la plantilla, el futbolista francés reconoció en conferencia de prensa que, cuando llegó en 2020, no pensaba disputar tantos partidos en un club que, según ha dicho, ha "aprendido a querer".El equipo isleño recibirá el próximo domingo al Burgos CF, rival al que no ha conseguido hacerle un solo gol en los últimos años, lo que supone "un reto".El jugador parisino, de 25 años, recordó que el equipo castellano practica "un juego directo", pero también tiene "jugadores de calidad", por lo que augura que Las Palmas tendrá el balón, aunque deberán ser "contundentes" y evitar los contragolpes.

Y es que conviene recordar que el cuadro burgalés se encuentra octavo y a tan sólo dos puntos de los isleños, por lo que vencerles podría servir para ir creando un colchón de puntos considerable para asegurarse un puesto en esa zona noble de la clasificación.

en su juego, en el que tratan de mejorar "la presión y salida de balón".Además destacó el papel de los canteranos, destacando que no se les ha regalado el puesto, sino que se lo han ganado porque tienen "calidad" y "ganas de aprender".

Por otra parte, reconoció que no esperaba tener "tantos minutos" en este inicio de curso tras la grave lesión que sufrió la temporada anterior, y ahora está "empezando a coger el ritmo", pero no quiere forzar su cuerpo porque sabe que con el tiempo alcanzará su mejor nivel.

Viti Rozada ya ha pasado por quirófano

Mientras tanto, su compañero Viti Rozada ha sido operado con éxito de la rodilla izquierda, según informó el club isleño en un comunicado emitido a través de sus medios oficiales de comunicación.

El futbolista asturiano fue sometido este miércoles a una intervención quirúrgica por la lesión de menisco que se produjo el pasado mes de mayo y, aunque la entidad grancanaria no se ha pronunciado sobre el tiempo que permanecerá de baja, se podría perder toda la primera vuelta.

Viti, titular la pasada temporada en el lateral derecho, se perdió el tramo final liguero y en el presente campeonato no ha debutado, hasta que se ha decidido que pasara por quirófano para resolver su problema de menisco.