De Zerbi, en la cuerda floja tras el adiós europeo del Marsella

La eliminación del Olympique de Marsella en la Champions League ha puesto en serio riesgo la continuidad de Roberto De Zerbi en el banquillo del Vélodrome

El Olympique de Marsella atraviesa un momento delicado tras su eliminación de la UEFA Champions League, y el futuro del entrenador Roberto De Zerbi pende de un hilo, según informa RMC Sport. El conjunto francés había asegurado su lugar en la competición europea tras finalizar segundo en la Ligue 1 la temporada pasada, pero su sueño continental se truncó con una derrota 3-0 frente al Club Brugge.

Antes de este tropiezo, De Zerbi ya estaba bajo presión por su récord discreto en la Champions, acumulando solo una victoria en diez partidos. Críticos como Jérôme Rothen, exinternacional francés, cuestionaron su capacidad para motivar al equipo: "No encuentra los ingredientes para que el Marsella funcione. Tácticamente no dispone de las herramientas para mejorar al equipo", señaló el exfutbolista.

Derrotas consecutivas y rendimiento irregular

A pesar de victorias en la fase de grupos contra Ajax, Newcastle y Union SG, los tropiezos ante Liverpool y Brugge dejaron al equipo fuera de la competición europea. Con estos resultados, el Marsella se encuentra actualmente tercero en la Ligue 1, a siete puntos del líder Paris Saint-Germain, lo que ha intensificado los rumores sobre la continuidad de De Zerbi en el club.

El italiano también ha sido vinculado recientemente con un posible regreso a Inglaterra, concretamente al Manchester United, donde se le considera un candidato serio para asumir el banquillo de Old Trafford, según informó el periodista Ben Jacobs.

Declaraciones de De Zerbi tras la eliminación

Tras la eliminación, De Zerbi admitió que fue un "día muy malo" para su equipo. Reconoció que comenzaron el partido mal y que, a pesar de intentar reaccionar, no lograron marcar. El técnico italiano enfatizó que, pese a los resultados, mantiene su compromiso con el club: "Mi enfoque está completamente en Marsella. Vine aquí con la intención de dar lo mejor de mí y no tengo espacio en mi cabeza para pensar en otros asuntos", declaró.

Reacciones internas y presión en el club

El director deportivo, Medhi Benatia, se mostró visiblemente molesto por la actuación del equipo, apuntando más a los jugadores que al entrenador: "Espero que los futbolistas sean conscientes de que esto es inaceptable. Conceder seis goles en dos partidos es una vergüenza profesional", dijo.

Al mismo tiempo, las conversaciones sobre el futuro de De Zerbi están en marcha. Su continuidad para el próximo partido de Ligue 1 ante Paris FC aún no está confirmada, y un mal resultado podría precipitar su salida.

Situación en la Ligue 1 y próximos desafíos

Con la derrota europea, el Marsella quedó fuera del top 24 de la Champions y deberá centrarse en recuperar terreno en la liga. Actualmente, ocupa la tercera posición, cinco puntos por detrás del Lens y siete del PSG, por lo que el próximo enfrentamiento se vuelve crucial para sus aspiraciones nacionales.

De Zerbi, que firmó un contrato de tres años en 2024, podría abandonar el club antes de lo previsto, dejando un futuro incierto tanto para él como para el equipo, que necesita urgentemente una dirección clara en el banquillo.