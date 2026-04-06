Drama en el Mallorca: Raíllo será intervenido de su lesión en el tobillo izquierdo y dice adiós a lo que resta de temporada

La entidad balear ha informado que el defensa cordobés será "intervenido mañana en Barcelona de su lesión en el tobillo izquierdo", siendo una importante baja para Demichelis de cara a las ocho últimas jornadas de LaLiga EA Sports

El Mallorca ya ha emitido el parte médico por el problema muscular que ha sufrido Antonio Raíllo. El futbolista de 34 años no pudo entrar en la convocatoria del encuentro ante el Real Madrid del pasado sábado, tal y como confirmó Demichelis en la previa del mismo.

Tras ello, el club balear ha informado que el defensa será "intervenido mañana en Barcelona de su lesión en el tobillo izquierdo", por lo que Raillo dice adiós a lo que resta de temporada, tal y como ha informado el Diario de Mallorca, dónde el club se encuentra luchando por la salvación en Primera División. Por ello, Demichelis deberá acudir a soluciones de urgencia.

Demichelis explicó cómo se lesionó Raillo

Por su parte, Demichelis anunció, en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Real Madrid, la baja de Raillo: "Sí, lastimosamente, lamentablemente, ayer, en el entrenamiento, sufrió un problemita físico que no tiene nada que ver con lo que venía arrastrando, estaba ya curado. Pero bueno, no estoy en condiciones de decir, hasta el lunes, que el área médica pueda dar mayor certeza de cuánto tiempo estará fuera de los entrenamientos".

En este sentido, Demichelis dejó claro que "es un golpe. El capi se estaba entrenando súper bien, estaba súper comprometido. Necesitamos de gente con esa personalidad, con esa agresividad, para este tipo de momentos. Pero bueno, como decía un gran entrenador, quédense tranquilos, que el mayor que ha salido el sábado va a salir con once".

Las opciones que tiene Demichelis para sustituir a Raíllo

Demichelis afronta su primer gran contratiempo en el Mallorca, que es encontrar el sustituto de Raíllo, como mínimo, para lo que resta de temporada. Una de las soluciones puede ser la opción de colocar a Omar Mascarell en el centro de la defensa, como ya hizo el pasado sábado ante el Real Madrid. Además, Valjent es un fijo en el eje de la zaga, pero vio la quinta amarilla frente a los de Arbeloa y tendrá que ser baja ante el Rayo Vallecano.

Otra de las opciones es Kumbulla, que entró en la convocatoria frente al Real Madrid tras casi dos meses de lesión. El Mallorca también cuenta con la figura de David López, que ya disputó 21 minutos el pasado sábado, sustituyendo a Samu Costa. Uno de los dos apunta a acompañar a Omar Mascarell en el encuentro de este domingo ante el Rayo Vallecano en Son Moix.

El parte médico del Mallorca confirma las sospechas con Raillo

De esta manera, el Mallorca ha anunciado en el día de hoy la baja de Raillo: "Antonio Raillo será intervenido mañana en Barcelona de su lesión en el tobillo izquierdo. La disponibilidad del jugador dependerá de su evolución". Por ello, el defensa del conjunto de Demichelis dice adiós a lo que resta de temporada, con una tarea por terminar de cumplir en el club en las próximas y últimas ocho jornadas de LaLiga EA Sports.

Por ello, Raillo se perderá la visita del Rayo Vallecano y Valencia a Son Moix, así como la del Mallorca al Alavés, para cerrar el mes de abril. En cambio, al conjunto de Demichelis le espera en mayo el Girona, Villarreal, Getafe, Levante y Oviedo, acabando la temporada ante su afición. El técnico argentino deberá buscar nuevas soluciones de urgencia para sustituir al defensa central en los inminentes encuentros.