Martin Valjent se solidariza con la familia de Jesús de Miguel: "Es una absoluta tragedia"

El defensa del RCD Mallorca ha repasado la actualidad del equipo bermellón, con el que no podrá jugar en este parón de selecciones al ser convocado por Eslovaquia, y ha hablado sobre el fallecimiento del futbolista del CD Tenerife

Martin Valjent, futbolista del RCD Mallorca, ha atendido a los medios de comunicación antes de marcharse con la selección de Eslovaquia con la que ha sido convocado para este parón de selecciones. Citación que le impedirá, una vez más, ayudar al RCD Mallorca en dos partidos, contra Córdoba CF y CD Alcoyano. El central también ha aprovechado para solidarizarse con la familia del fallecido Jesús de Miguel.

Martin Valjent ha señalado que toda la plantilla del RCD Mallorca está afectada por la muerte de Jesús de Miguel. También le ha mandado un mensaje de apoyo a los más allegados del jugador. "Obviamente nos ha afectado mucho, queremos dar nuestro pésame a toda la familia de Jesús de Miguel, a el Tenerife y a sus amigos. Es una absoluta tragedia. También choca mucho en todos nosotros, que somos sus 'colegas' haciendo el mismo deporte. Perder la vida en un campo de fútbol es algo muy triste".

El central del RCD Mallorca ha contado como vivieron el momento. "Era justo el día que jugábamos, el míster vio la jugada y nos lo comentó. No sabíamos cómo iba a terminar. Y ha terminado en lo más difícil para todos. Perder una vida es algo muy difícil de comentar o hablarlo, y por eso digo que para nosotros también es una cosa que lo sentimos muchísimo".

Martin Valjent analiza el momento del RCD Mallorca

El eslovaco ha analizado el momento de juego y el nivel por el que atraviesa el RCD Mallorca. "En cuanto al juego, hemos mejorado en el último mes. Se ve un Mallorca más valiente, más agresivo, de recuperación en campo rival. Pero sí que echamos de menos ganar dos o tres partidos seguidos, eso en la clasificación hace mucha diferencia. También somos conscientes de que no es fácil, pero creo que es nuestra obligación y tenemos margen de mejora, sobre todo en los partidos fuera de casa".

Valjent ha explicado cómo le han afectado los cambios de los últimos días al equipo que entrena Luis García. "Nos estábamos preparando para el partido de Copa, sabíamos que iba a ser una semana exigente con dos partidos y al final los planes se han cambiado. Entrenamos y nada más. Nos preparamos para el siguiente partido contra el Córdoba, aunque yo personalmente no voy a estar".

El internacional por Eslovaquia no podrá jugar el partido contra el Córdoba CF, ni probablemente ni frente al CD Alcoyano en Copa del Rey, por haber sido citado por su selección nacional para los partidos correspondientes a la UEFA Nations League. El defensa ha mostrado su impotencia por no poder ayudar al RCD Mallorca. "Me gustaría estar aquí y también estar ahí, pero cuando hemos tomado esa decisión de que yo vuelva con la selección, ya no es que ahora pueda ir una vez y la otra no. Para mí es un orgullo representar mi país. Obviamente me gustaría estar también aquí, pero tenemos una plantilla suficientemente competitiva en todas las posiciones, donde creo que no se me va a echar de menos".