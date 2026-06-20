Alemania - Costa de Marfil: alineaciones probables, canal y dónde ver en tv hoy el partido del Grupo E del Mundial 2026

El combinado dirigido por Julian Nagelsmann y el de Emers Faé se ven las caras en el día de hoy tras haber ganado ambas selecciones sus enfrentamientos en la primera jornada del Mundial 2026

Alemania y Costa de Marfil se citan hoy sábado 20 de junio en el BMO Field de Toronto. Los de Julian Nagelsmann y los de Emers Faé se enfrentan por conseguir el primer puesto del Grupo E del Mundial 2026, tras conseguir ambas selecciones la victoria en la jornada 1, frente a Curazao y Ecuador respectivamente. Además, el conjunto germánico llega lanzado tras la goleada del pasado domingo, con un resultado final de 7-1.

Alemania arrasa en su estreno: Havertz lidera, Schlotterbeck responde y Nagelssmann apunta

Alemania tuvo un comienzo de Mundial 2026 inmejorable. Los de Julian Nagelsmann se impusieron a Curazao en goles y juego durante el partido disputado en el NRG de Houston. Además, hubo una serie de jugadores que destacaron especialmente, como fueron el caso de Havertz, por un lado, con un doblete confirmando su bien estado de forma. El delantero viene de ser imprescindible en el Arsenal de Mikel Arteta.

Además, Schlotterbeck, que encuentra en el punto de mira del Real Madrid, también vio puerta para poner el 2-0 en el marcador. Nmecha, Musiala, Brown y Undav se unieron a la fiesta de Alemania, que esperan poder vencer ante Costa de Marfil en el día de hoy para tener pie y medio en los dieciseisavos de final. Una nueva victoria sería clave para asegurar el pase a la siguiente ronda de este Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Diallo decide en el 90’ y los 'Elefantes' llegan lanzados al duelo que puede sentenciar el Grupo E

Por otro lado, Costa de Marfil hizo lo propio consiguiendo los tres puntos al vencer a Ecuador. El gol de Diallo en el minuto 90 regaló la primera victoria de este Mundial al combinado dirigido por Emers Faé. Los 'Elefantes' dominaron con 15 remates en total, aunque solo cuatro de ellos fueron entre los tres palos. Sin embargo, de la selección destacaron un Diomandé que volverá a ser titular en el día de hoy.´

Junto al futbolista del Leipzig se podrían volver a encontrar a Kessie y Fofana en el centro del campo, claves en el esquema de Costa de Marfil. Por ello, Nicolas Pépé se quedaría como una de las principales referencias ofensivas, junto a Wahi o Ange-Yoan Bonny, que tuvo minutos en el estreno del Mundial frente a Ecuador. En cualquier caso, este partido podría dictar sentencia en el Grupo E.

Alemania - Costa de Marfil: ¿A qué hora y dónde es el partido de LaLiga?

Sábado 20 de junio, noche de Mundial. Alemania y Costa de Marfil abren capítulo en el Grupo E a las 22:00 en la península y a las 21:00 en Canarias, con el BMO Field de Toronto como escenario. Un horario de prime time perfecto para ver el partido. La Mannschaft llega con el cartel de favorita de cuatro veces campeona del mundo.

Sin embargo, en este formato de 48 selecciones nada se regala: hay que terminar entre los dos primeros del grupo, o colarse como uno de los ocho mejores terceros, para alcanzar los dieciseisavos. Costa de Marfil lo sabe y plantará cara en Toronto con la idea de arañar todo lo que pueda.

Dónde ver el encuentro por TV y online Alemania - Costa de Marfil por TV y online

DAZN y Movistar Plus+ ofrecerán la señal del encuentro. Y para quién lo siga por internet, las dos plataformas tienen aplicación propia, DAZN y Movistar Plus+, donde se podrá ver en directo el choque entre Alemania, que venció a Curazao, y Costa de Marfil.

Alineaciones probables de Alemania y Costa de Marfil

Alemania: Neuer, Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown, Nmecha, Pavlovic, Sane, Musiala, Wirtz y Havertz.

Costa de Marfil: Yahia Fofana, Doué, Stephane Singo, Emmanuel Agbadou, Konan, Diomande, Kessié, Fofana, Amand Diallo Traore, Elye Wahi y Nicopas Pepe.