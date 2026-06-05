Ancelotti da una importante novedad con la lesión de Neymar

El seleccionador de Brasil habló este viernes en la previa del que será su último amistoso antes del debut en el Mundial el próximo 14 de julio. La canarinha se medirá a Egipto y luego se estrenará ante Marruecos. El jugador del Santos podría unirse al grupo si las últimas pruebas son positivas

Brasil contiene la respiración para recibir buenas noticias en torno a la lesión de Neymar. El actual jugador del Santos dio la sorpresa al entrar en la lista de convocados de Ancelotti, seleccionador de Brasil. Neymar llegó a la concentración de Brasil con supuestamente "un edema" según había informado su actual club pero tras realizarle una resonancia magnética, se observó que padecía una lesión muscular de grado 2.

Neymar no ha participado en el primer amistoso que Brasil disputó de preparación y que le enfrentó a Panamá el pasado 31 de mayo con resultado final de 6-2. Teniendo en cuenta que Neymar sigue entrenando al margen del grupo, tampoco se espera que Ancelotti vaya a poder contar con él para el segundo y último amistoso que disputará Brasil el próximo 7 de mayo ante Egipto. Este viernes, Ancelotti dio la última hora sobre la lesión de Neymar y sus declaraciones transmitieron cierta desidia porque apunta a que no podrá contar con el brasileño para el debut ante Marruecos aunque no está totalmente descartada su presencia.

Ancelotti de la última hora sobre la lesión de Neymar

Ancelotti habló de una resonancia a la que tendrá que ser sometido Neymar en los próximos días y como el resultado positivo de esta podría ayudar a que el jugador del Santos sea incluido en los entrenamientos junto al resto de sus compañeros: "Creo que la situación de Neymar es muy clara. Está haciendo un excelente trabajo individual. Mañana será sometido a una resonancia y, si todo sale bien, se juntará al grupo la próxima semana".

Es importante recordar que Neymar es el máximo goleador histórico de Brasil aunque el actual combinado carioca tiene a otros nombres que podrían suplirle perfectamente en la delantera como Raphinha, Vinicius o un Endric que cada vez que tiene oportunidad demuestra sus ganas por ganarse la titularidad. La resonancia en la que se conocerá si Neymar puede volver a entrenarse junto al resto de sus compañeros será el próximo lunes.

Brasil y Neymar separan sus caminos

Estos días se producirá una extraña circunstancia provocada por la lesión del propio Neymar. Mientras que Brasil pone rumbo a Cleveland para disputar su último choque amistoso ante Egipto, Neymar se quedará en Nueva Jersey para continuar con su recuperación.

El debut de Brasil en el Mundial 2026 se producirá el próximo 13 de junio ante una Marruecos que ya eliminó a España en la última cita de Catar en una angustiosa tanda de penaltis. Se incorporarse Neymar a los entrenamientos de Brasil el próximo lunes, el delantero solo contaría con apenas 10 días para ponerse a punto y estar ante el combinado marroquí en el debut mundialista.

La convocatoria de Neymar por parte de Ancelotti causó un gran revuelo en su momento y el propio técnico tuvo que salir la paso de la polémica en el canal de Youtube de Duda Garbi en una conversación con el ex futbolista Paulo Roberto Falcao: "No lo convoqué por presión, ciertamente no. Es normal, así uno puede entender cómo el fútbol es importante en este país. El amor que el pueblo tiene por la selección es único. No existe ningún otro país en el mundo con ese nivel de pasión por su selección. En este aspecto, Brasil es único", declaró Ancelotti.