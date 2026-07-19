El césped del MetLife Stadium, en el punto de mira: el gran lunar de la final

El estado del terreno de juego se convierte en uno de los grandes protagonistas de la noche; seco, lento y con constantes botes irregulares que desata las críticas de jugadores, periodistas y aficionados

El césped del MetLife Stadium, en el punto de mira por su mal estado.Imago

La FIFA ha convertido este Mundial en un espectáculo que va mucho más allá del fútbol. Todo gira alrededor del entretenimiento, los eventos paralelos y un despliegue pensado para convertir cada partido en una experiencia única. Sin embargo, en la cita más importante del torneo, la organización ha pasado por alto un detalle fundamental: el terreno de juego.

El hecho de que la final se dispute sobre un césped deficiente que no estuvo a la altura de dos selecciones como España y Argentina.

Desde los primeros compases del encuentro quedó patente que el césped del MetLife Stadium no reúne las condiciones que exige una final de un Mundial. El balón circuló con lentitud, los controles se complicaron por los continuos botes y resultó muy difícil generar ventajas tras la recepción.

El estado del tapete condicionó el juego de ambos equipos y restó fluidez a un partido llamado a decidir al campeón del mundo.

Un problema que se arrastra durante todo el torneo

Lo sucedido en la final no sorprende a nadie. El MetLife Stadium ya había recibido numerosas críticas durante las últimas semanas por el estado de su superficie. De hecho, la FIFA evitó programar encuentros en este estadio durante los últimos 17 días con el objetivo de mejorar el césped antes de la gran cita, aunque el resultado estuvo muy lejos de lo esperado.

Ni siquiera la abundante lluvia caída durante la jornada anterior sobre Nueva Jersey logró mejorar el aspecto del terreno. Nada más retirarse las lonas utilizadas durante los actos previos ya se apreció que el césped ofrecía una imagen muy deficiente y que sería un inconveniente durante el partido.

Las quejas, por tanto, no responden a un problema puntual. Varios equipos que han pasado por el MetLife a lo largo del campeonato ya habían denunciado el mal estado del césped, un problema que la organización no ha conseguido, o no ha sabido, solucionar antes de la final.

El espectáculo vuelve a imponerse al fútbol

La situación genera todavía más incomprensión tras el descanso. En lugar de aprovechar el intermedio para regar el terreno de juego y tratar de mejorar unas condiciones ya muy cuestionadas, el césped volvió a quedar tapado para dar paso al gran espectáculo musical preparado por la FIFA.

El descanso, además, superó ampliamente los 17 minutos inicialmente comunicados a ambas selecciones. El show se prolongó durante más de 20 minutos, retrasando todavía más el regreso de los futbolistas mientras el césped permanece cubierto en lugar de recibir el tratamiento que necesitaba.

Cuando finalizaron las actuaciones, los aspersores apenas funcionaron durante unos pocos minutos y con un caudal muy reducido. El agua ni siquiera alcanzó correctamente las bandas, hasta el punto de que un integrante del banquillo español intentó dirigir manualmente el riego hacia algunas zonas del campo, esfuerzo insuficiente para cambiar unas condiciones que continuaron siendo muy pobres.

Las críticas se multiplican

El estado del terreno de juego no tarda en generar una oleada de críticas. Las redes sociales se llenaron de mensajes de aficionados mostrando su indignación, mientras durante la retransmisión televisiva tampoco pasaron desapercibidas las malas condiciones del césped.

En una competición diseñada para ofrecer el máximo espectáculo dentro y fuera del terreno de juego, el gran protagonista termina siendo, precisamente, el peor césped del torneo.