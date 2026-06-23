Jordania 1-2 Argelia: Amine Gouiri culmina la remontada y salva los muebles de los 'leones del desierto'

Argelia suma sus primeros tres puntos en el Mundial 2026 gracias a los goles de Nadhir Bembouali y Amine Gouiri, mientras Jordania se queda prácticamente sin opciones

Argelia consiguió salvar los muebles en los últimos minutos de partido para pelar de forma agónica por sus opciones de pase a la siguiente ronda del Mundial 2026. Con Argentina ya clasificada y Austria ligeramente por encima en el cuadro del Grupo J, los 'Zorros del Desierto' firmaron una remontada que aún les deja con opciones matemáticas de luchar por estar en los dieciseisavos de final.

Jordania y Argelia necesitaban en la victoria hoy para engancharse en el cuadro en la pelea por avanzar de la fase de grupos, especialmente tras sus derrotas en la primera jornada. Ha sido el país que dirige Vladimir Petkovic el que se ha llevado los tres puntos en este duelo directo, que aún les deja con opciones, pero a la espera de medirse a Austria mientras que Jordania, al borde del abismo con cero puntos, se enfrentará a la Argentina de Messi.

Amine Gouiri firma la remontada de Argelia para darle opciones en el Mundial 2026

Tanto Jordania como Argelia se la jugaban en esta segunda jornada en el Levi's Stadium, consciente de que el suyo es un duelo directo en este Grupo J, por intentar sorprender y finalizar en la segunda posición para un pase directo o por ser tercero de grupo y esperar estar entre los ocho mejores, y han sido los 'Zorros del desierto' los que se han llevado esta importante victoria.

El inicio de partido estuvo marcado por la actitud de Jordania, que compitió de forma más agresiva, más vistosa y con más ocasiones, y tras mucho intentarlo llegó el primer gol para abrir el marcador. Fue Nizar Al-Rashdan quién en el minuto 35 de partido aprovechó un balón suelto en el área para adelantar a 'los caballeros'. Pero hubo un giro de guion notable en la segunda parte.

Argelia salió mucho más enchufada y con un juego más preciso, para posteriormente completar la remontada. Un cabezazo de Nadhir Bembouali en el minuto 69 y un toque sutil de Amine Gouiri después de otro córner en el 82 salvaron los muebles del país africano, que sumaron sus primeros 3 puntos y aún están en la pelea, aunque con pocas opciones.

Clasificación grupo J del Mundial 2026 tras las victorias de Argentina y Argelia

Ficha técnica

1- Jordania: Yazeed Abulaila: A. Nasib, Y. Al-Arab, M. Abu Dahab; E. Haddad, Al-Rashdan, Al-Rawabdeh, Abu Taha; Musa Al-Taamari, Ali Olwan, Al-Mardi.2- Argelia: A. Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini, Aït-Nouri; Zerrouki, Boudaoui, Maza; Mahrez, Gouiri, Chaïbi

Goles: Nizar Al-Rashdan (35’) Nadhir Benbouali (68’), Amine Gouiri (82’)