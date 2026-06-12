Raúl Jiménez vuelve a emocionar al Mundial: la historia detrás de la cinta protectora que lleva en la cabeza

El delantero de México marcó ante Sudáfrica en el partido inaugural y volvió a llamar la atención por la protección que utiliza desde la grave fractura de cráneo sufrida en 2020

Raúl Jiménez fue uno de los grandes protagonistas del partido inaugural del Mundial 2026. El delantero mexicano anotó uno de los goles de la victoria de México ante Sudáfrica (2-0), pero además volvió a despertar la curiosidad de muchos aficionados por la característica cinta protectora que lleva en la cabeza desde hace varios años. Detrás de ese elemento hay una de las historias de superación más impactantes del fútbol reciente.

La grave lesión que cambió la carrera de Raúl Jiménez

La imagen de Raúl Jiménez jugando con una protección en la cabeza se remonta a noviembre de 2020. Durante un partido de la Premier League entre el Wolverhampton y el Arsenal, el delantero mexicano sufrió un fuerte choque de cabezas con David Luiz que le provocó una fractura de cráneo y obligó a una intervención quirúrgica de urgencia. La gravedad del golpe generó dudas sobre si podría volver a jugar al fútbol profesional.

Tras la operación, Jiménez tuvo que afrontar meses de recuperación física y psicológica.

El atacante permaneció alejado de los terrenos de juego durante un largo periodo mientras completaba el proceso de rehabilitación y recibía el alta médica para regresar a la competición.

Por qué juega con una cinta protectora

Desde su regreso a los terrenos de juego en 2021, Raúl Jiménez utiliza una cinta protectora diseñada para proteger la zona afectada por la fractura. Aunque los exámenes médicos descartaron secuelas permanentes, la protección se ha convertido en una medida preventiva permanente para reducir riesgos en acciones de contacto, especialmente en los duelos aéreos.

Con el paso de los años, la cinta se ha convertido en una seña de identidad del delantero mexicano. Lo que inicialmente era una necesidad médica terminó formando parte de su imagen dentro del campo, hasta el punto de que resulta difícil imaginar a Jiménez sin ella.

Un gol con un significado especial en el Mundial 2026

La presencia de la protección volvió a cobrar protagonismo durante el partido inaugural del Mundial. A sus 35 años, Jiménez marcó ante Sudáfrica el primer gol de su carrera en una Copa del Mundo, un momento especialmente emotivo después de haber disputado varias ediciones mundialistas sin lograr ver portería.

El tanto llegó mediante un remate de cabeza, precisamente una de las acciones que más atención generan desde su lesión. La imagen del delantero celebrando emocionado recorrió el mundo y sirvió para recordar el largo camino que tuvo que recorrer para volver a competir al máximo nivel.

De una lesión que puso en riesgo su carrera a liderar a México

Pocos futbolistas han protagonizado una recuperación tan compleja como la de Raúl Jiménez. Después de una lesión que amenazó seriamente su continuidad deportiva, el mexicano logró regresar a la élite, recuperar protagonismo en Europa y volver a convertirse en una pieza importante para la selección nacional.

Por eso, cada vez que salta al campo con la cinta protectora, el accesorio representa mucho más que una simple medida de seguridad. Es el recuerdo visible de uno de los momentos más difíciles de su vida y, al mismo tiempo, el símbolo de una de las historias de superación más destacadas del fútbol moderno.