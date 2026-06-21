Resultados y clasificación del grupo E tras la segunda jornada y partidos en el Mundial 2026: Alemania impone su potencial y Curazao hace historia

La segunda jornada el grupo E terminó con la clasificación matemática a dieciseisavos de final de Alemania tras imponerse a Costa de Marfil y el primer punto de Curazao en un Mundial tras empatar ante Ecuador. En la última jornada, las tres selecciones restantes a excepción de Alemania, tienen posibilidades de clasificarse

El grupo E del Mundial sigue dando sorpresas y en la segunda jornada que se desarrolló entre el sábado 20 y la madrugada del domingo 21 de junio, se disputaron los encuentros que midieron a Alemania ante Costa de Marfil y a Ecuador ante Curazao.

Resultados del grupo E tras la segunda jornada del Mundial

Tuvo que trabajar mucho Alemania para vencer a Costa de Marfil. Los africanos se adelantaron en el marcador y no fue hasta el segundo tiempo cuando se produjo la remontada. Por otro lado, Curazao y Ecuador firmaron un empate que deja felices a los caribeños y tristes a los ecuatorianos por las aspiraciones con las que llegaban a este Mundial. Todo se decidirá en la última jornada.

Alemania se clasifica tras remontar a Costa de Marfil

Alemania sobrevivió al vértigo de Costa de Marfil y evitó la decepción, hasta que Deniz Undav, en el minuto 90+4, tapó buena parte de los problemas del equipo de Julian Nagelsmann, aprovechó un error de marcaje y firmó el 2-1 que reforzó la autoridad alemana en el grupo E del Mundial 2026, en un día en que Manuel Neuer alcanzó los 21 partidos mundialistas, más que ningún otro portero en la historia del torneo.

El día era ideal en Toronto, soleado, con algo de viento y sin calor, y el Toronto Stadium presentó una mayoría de seguidores alemanes que, sin embargo, quedaron acallados durante buena parte de la tarde por la valentía marfileña. Costa de Marfil no se limitó a resistir.

Ecuador es testigo del hito de Curazao en el Mundial

Ecuador hipotecó este sábado su clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 al igualar 0-0 frente a Curazao en un partido del grupo E marcado por una impresionante actuación del guardameta curazoleño Eloy Room.

El número 1 de la selección dirigida por Dick Advocaat le puso candado a su portería con 15 paradas que evitaron el triunfo de los sudamericanos y le dieron a su equipo el primer punto en la historia de los Mundiales.

Clasificación actualizada del grupo E del Mundial tras la segunda jornada

La segunda jornada del grupo E del Mundial ha deparado que Alemania haya firmado ya su pase a dieciseisavos de final y además se ha garantizado la primera plaza. Con seis puntos, los de Nagelsmann superan en el golaverage particular a Costa de Marfil, la única que podría igualarla en la última jornada. Por tanto los teutones tendrán una jornada más tranquila el próximo 25 de junio ante Ecuador.

Costa de Marfil deberá salir a ganar ante la sorprendente Curazao si quiere mantener la segunda plaza. La sorpresa total sería se daría si Curazao, después de sumar su primer punto en un Mundial, es capaz de ganar al cuadro africano y esperar que Ecuador pierda ante Alemania. Si se diese esa circunstancia, Curazao se metería en los dieciseisavos de final como segunda aunque con cuatro puntos podría estar entre las ocho mejores terceras de todos los grupos.