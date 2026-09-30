El Oviedo suma una nueva lesión y apunta a un fichaje inmediato

El equipo ovetense busca un punta que pueda incorporar ahora mismo tras las lesiones de las últimas semanas

Más problemas para el Oviedo. El equipo carbayón se llevó el pasado domingo una gran alegría tras ganar al Sporting y marcar territorio en el Carlos Tartiere, terreno donde no vence el eterno rival asturiano desde hace más de un cuarto de siglo.

Los aficionados azulinos lo celebraron a lo grande. Sin embargo, desde entonces, no llegan buenas noticias al club de la capital del Principado.

La peor fue la que recibieron el lunes. El autor del primer gol en el duelo astur, el gaditano Chris Ramos, supo que se perderá toda la temporada tras confirmarse que sufre una rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha. El delantero andaluz, que está cedido por el Botafogo, dejaba a su equipo con pocas alternativas en ataque, ya que también están lesionados Carlos Fernández y Alexandru Isfan, además de los extremos Ilyas Chaira y Estanis Pedrola.

A esta 'desgracia' se ha unido este miércoles la noticia de una nueva lesión. En su caso la del portero Aarón Escandell, que sufre una contusión en uno de sus hombros y es duda para el partido de este viernes ante el Eldense.

El guardameta oviedista, que ya llevaba unas semanas tocado de la rodilla, sufrió un golpe en los primeros minutos del derbi asturiano ante el delantero rojiblanco Juan Otero y, aunque pudo terminar el encuentro, estaba muy dolorido. Tras un día de descanso, el martes no se entrenó junto a sus compañeros en la vuelta al trabajo del plantel ovetense.

Y este martes se ha confirmado el alcance de su lesión, que podría evitar su presencia en el Pepico Amat (viernes, 20:30 horas). "Tras someterse a las pertinentes valoraciones médicas, el guardameta está en proceso de recuperación y permanece pendiente de evolución", señalan en el parte médico.

Siete bajas en el Oviedo que pueden ser nueve

A todos los nombres ya señalados (Aarón Escandell, Ilyas Chaira, Estanis Pedrola, Chris Ramos, Alexandru Isfan y Carlos Fernández), el técnico ovetense, Julián Calero, tampoco puede contar con Juan Cruz, y son seria duda Brandon Domingues y Nacho Vidal, que sí se entrenaron en el regreso al trabajo, pero a menor ritmo y parece complicado que lleguen al viernes.

"Por supuesto que me veo listo para liderar el ataque del Oviedo. Llevo trabajando tiempo para esto", admitía Víctor Mingo, el único delantero sano del equipo carballón y que tendrá que asumir la responsabilidad en Elda.

El Oviedo no se ha quedado cruzado de brazos y, según confirman en la capital ovetense, están buscando un delantero en el mercado que puedan incorporar de forma inmediata. Las alternativas, hasta entonces, aparte de Mingo, serán reconvertir a Jacobo González, quien ya ocupó esa posición de urgencia ante el Sporting.

Tras la lesión de larga duración de Chris Ramos, la dirección deportiva del Real Oviedo peina el mercado de agentes libres en busca de un delantero que encaje en el proyecto y, de momento, Calero contará para el viernes con el propio Mingo y la opción de reconvertir al extremo Jacobo González, como ya hizo en el derbi.