Así queda la clasificación de la Premier League tras el triunfo del Manchester United y la derrota del Arsenal en la jornada 23

La jornada 23 de la Premier League dejó este domingo cuatro importantes duelos en el que destacó la derrota del Arsenal en casa a manos del Manchester United. Además, este domingo hubo tres encuentros más en los que se enfrentaron Brentford y Nottingham Forest, Crystal Palace y Chelsea, Newcastle y Aston Villa.

Brentford 0-2 Nottingham Forest

El Nottingham Forest logró este domingo en el Gtech Community Stadium un valioso triunfo ante el Brentford (0-2) que le aleja de la zona de descenso de la Premier de la que le separan ahora cinco puntos. El conjunto de Sean Dyche alargó su buena racha, clave para dar un paso de gigante hacia la permanencia en la vigésima tercera jornada. Dos victorias, la segunda este domingo, y un empate, tres partidos sin perder, reflejan el crecimiento del Forest.

Crystal Palace 1-3 Chelsea

La magia del brasileño Estevao apuntilló al Crystal Palace (1-3), en caída libre, en plena crisis, y prolongó la reacción del Chelsea tras la llegada al banquillo de Liam Rosenior, sustituto de Enzo Maresca en el conjunto 'blue'. El giro con el cambio en la dirección técnica ha impulsado al Chelsea, ahora situado entre los cuatro primeros, en zona de Liga de Campeones, vivo ante el bache del Liverpool, estancado en la tabla.

Newcastle 0-2 Aston Villa

Los goles del argentino Emiliano Buendía en la primera parte y de Ollie Watkins en el tramo final reencontraron con el triunfo al Aston Villa que salió de St. James Park con los tres puntos (0-2) frente el Newcastle y mantiene el pulso con el Manchester City por el segundo puesto de la clasificación. Tras el empate en Londres frente el Crystal Palace y la derrota en Birmingham ante el Everton, los villanes se levantaron ante un rival al alza que llevaba una sola derrota en los cuatro últimos partidos.

Arsenal 2-3 Manchester United

El 'efecto Michael Carrick' no tiene fin y el Manchester United prolongó el exitoso regreso de su entrenador con una victoria sobre el Arsenal (2-3), que sufrió su tercer pinchazo consecutivo en un partidazo que cerró Cunha con un golazo que permitió al City reducir su distancia respecto al líder a solo cuatro puntos. El optimismo del United con el fulgurante estreno de Carrick en el banquillo aterrizó por el Emirates Stadium en un momento de dudas para el conjunto 'gunner'. Por lo menos en la Premier League, porque en la Copa de Inglaterra y en la Liga de Campeones, después de derrotar al Chelsea (2-3) y al Inter (1-3), respectivamente, se mantiene con paso firme.

