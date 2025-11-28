Palmer, listo para el derbi ante el Arsenal

El regreso de Cole Palmer tras la lesión fortuita doméstica, una gran noticia que anuncia Enzo Maresca para el duelo ante el Arsenal

El Chelsea podrá contar nuevamente con su gran figura, Cole Palmer, después de más de dos meses apartado de los terrenos de juego, tal como confirmó este viernes su entrenador, Enzo Maresca, a solo 48 horas del esperado enfrentamiento contra el Arsenal en la 13ª jornada de la Premier League.

Dos meses de contratiempos para la estrella ‘blue’

El internacional inglés ha atravesado un periodo complicado. Primero sufrió una lesión persistente en la ingle que lo mantuvo fuera durante diez semanas. Su regreso, previsto inicialmente para antes, se retrasó por un accidente doméstico en el que terminó con un dedo fracturado, una situación que sorprendió incluso dentro del club.

Desde el 17 de septiembre, cuando marcó en la derrota ante el Bayern en Champions, no ha podido completar un partido y únicamente ha salido de inicio en dos encuentros de la Premier. Pese a ello, Maresca se mostró optimista: “Está preparado para todo. Puede jugar de inicio y está disponible para disputar minutos importantes”.

El técnico celebró su vuelta, destacando que “lo fundamental es que Cole esté feliz, porque los futbolistas lo que más desean es estar en el campo”.

Una pieza imprescindible para Maresca

Para Maresca, el regreso de Palmer supone un impulso decisivo: “Es nuestro jugador más determinante. Estamos encantados de tenerlo de vuelta, aunque debemos darle tiempo para que recupere el 100% físico”.

La última aparición del joven de 23 años se produjo el 20 de septiembre, cuando una molestia en la ingle lo obligó a abandonar el duelo frente al Manchester United apenas veinte minutos después del inicio. A ello se sumó la lesión en el pie que le impidió participar en el triunfo 3-0 ante el Barcelona en Champions esta semana.

Con 18 goles en todas las competiciones durante la temporada anterior, Palmer fue una de las claves del Chelsea campeón de la Conference League y ganador del Mundial de Clubes.

Essugo también acelera su recuperación

Además de Palmer, Maresca informó que Dario Essugo ha vuelto a entrenarse parcialmente tras la cirugía en el muslo que lo mantuvo fuera desde septiembre. El portugués, fichado del Sporting de Lisboa, aún no ha debutado en Premier, aunque sí lo hizo en el Mundial de Clubes. Llegó como alternativa a Moisés Caicedo, y el club tiene grandes expectativas sobre su evolución.

Las previsiones apuntaban a que estaría apartado hasta el Año Nuevo, pero el técnico italiano se mostró cautelosamente positivo: “Está progresando bien y esperamos contar con él pronto”.

El Arsenal, un examen de máxima exigencia

El Chelsea afronta el choque contra el Arsenal, líder del campeonato, con la necesidad de romper una racha negativa: solo ha ganado uno de los últimos once enfrentamientos de Premier contra los Gunners.

Aun así, Maresca se mantiene prudente sobre la lucha por el título: “Es demasiado temprano para hablar de eso”.

Con Palmer disponible, y solo Levi Colwill y Essugo como bajas seguras, los londinenses se sienten preparados para encarar un exigente calendario navideño en el que cada jugador será fundamental.