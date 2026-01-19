La lupa de ESTADIO Deportivo en la jornada 20 de LaLiga EA Sports

Los pitos del Bernabéu, el pinchazo del Barça ante la exhibición de Remiro o el hat-trick de Muriqi, lo más destacado de la jornada

Casi terminada la jornada 20 en LaLiga EA Sports, aún pendientes del partido de este lunes entre el Elche y el Sevilla FC, sacamos la lupa de ESTADIO Deportivo para analizar los detalles más destacados del fin de semana en la máxima competición del fútbol español.

El Bernabéu dicta sentencia

La afición del Real Madrid que acudió al estadio Santiago Bernabéu lo hizo para mostrar claramente su malestar con el equipo, después de perder dos títulos la misma semana y de cambiar a Xabi Alonso por Álvaro Arbeloa en el banquillo.

El foco de los pitos fue para los jugadores, aunque uno destacó por encima del resto, Vinicius, que fue silbado todo el partido cada vez que tocaba la pelota. También a Jude Bellingham e incluso a Fede Valverde. Y por su bajo nivel en un día de máxima presión a Eduardo Camavinga y Dean Huijsen. La victoria ante el Levante no rebajó la tensión que se respira en el madridismo, ya que incluso no se libró ni el presidente más laureado de la historia del club blanco, Florentino Pérez.

Dos goles y un penalti anulados al Barça

El líder pinchó en San Sebastián y la pelea por LaLiga se aprieta a un punto, a pesar del momento de inestabilidad que atraviesa el Real Madrid. En la victoria de la Real Sociedad con exhibición de su portero Alex Remiro en un gran partido que tuvo de todo, el Barcelona lamentó varias acciones de la primera mitad que acabaron siendo decisivas.

Un gol de Fermín anulado por el VAR debido a un leve toque de Dani Olmo en la bota de Kubo en el momento del robo en campo contrario, otro tanto anulado por un fuera de juego milimétrico, imperceptible en la imagen ofrecida de la posición de Lamine Yamal, y un penalti señalado sobre la joven estrella azulgrana a segundos de la conclusión del primer tiempo que anuló también el VAR por un nuevo fuera de juego. Las decisiones arbitrales, tres postes y Remiro cortaron la racha del líder.

El hat-trick de Muriqi

Vedat Muriqi anotó el segundo triplete de su carrera, el primero en España, para dar la victoria a un Mallorca que estaba muy necesitado de sumar puntos. El kosovar ha puesto la firma a los cinco últimos goles de su equipo y le dio un triunfo marcado por la polémica ante el Athletic en Son Moix.

Jagoba Arrasate, entrenador del club balear, reconoció que el árbitro se equivocó a su favor y dijo sentir que lo que le quitaron hace unos días se lo regalaron de vuelta.

El gol de la esperanza de Gayá

Hundido en la clasificación, inmerso en una dinámica tan negativa que le hizo meterse en puestos de descenso y con la afición atacando a los futbolistas a la salida de Mestalla tras su último partido como local, la situación era límite para el Valencia. En ese delicado momento, el capitán, José Luis Gayá, apareció para marcar y generar un rayo de luz que dé esperanza al valencianismo.

Desde octubre de 2023 no marcaba Gayá en LaLiga y lo hizo en Getafe, ante otro equipo necesitado como el madrileño, en el minuto 84 y en el único remate a portería rival en todo el partido. Con calidad, le puso pausa y picó el balón a la salida de David Soria para dar aire a Carlos Corberán y sacar al Valencia de la zona de peligro.