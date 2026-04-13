Muriqi, Gudelj, Betis, Simeone, Oviedo... La lupa de ESTADIO Deportivo en la jornada 31 de LaLiga EA Sports

Otro partido sin ganar del Betis, nuevo gol de Muriqi, nueva victoria del Oviedo o triunfo balsámico del Sevilla ante el 'filial' del Atlético, protagonistas de la jornada 31

Casi acabada la jornada 31 en LaLiga EA Sports, aún pendientes del partido de este lunes que cierra la jornada entre el Levante y el Getafe, sacamos la lupa de ESTADIO Deportivo para analizar que es lo más destacado de este fin de semana en Primera división.

Séptima jornada consecutiva sin ganar del Betis

El empate a uno contra Osasuna alargó a siete las jornadas seguidas sin ganar del Betis en LaLiga EA Sports, con cinco empates y dos derrotas; 5 de 21 puntos que ponen en duda su quinta plaza, que puede dar un billete para la Liga de Campeones de la temporada próxima.

Muriqi, tres goles y dos victorias del Mallorca

El Mallorca respondió a la presión. Vencedor ante el Sevilla y el Elche, rivales directos por la permanencia, el conjunto bermellón se mantuvo fuera del descenso con su segundo triunfo consecutivo, por 3-0 contra el Rayo Vallecano, con dos goles de Vedat Muriqi, que ya había anotado también el tanto del triunfo en el 2-1 de la anterior semana ante el Real Madrid.

El Sevilla resurge

El Sevilla puso fin a su mala racha de cinco jornadas sin ganar, con tres derrotas seguidas incluidas, al vencer este sábado al Atlético de Madrid en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuan (2-1). El conjunto de Diego Simeone, en cambio, perdió por tercer partido seguido en LaLiga EA Sports, después del 3-2 con el Real Madrid y el 1-2 con el Barcelona, sacando además un equipo lleno de canteranos debido a la vuelta de la Champions y la final de la Copa del Rey.

El Oviedo, 3 triunfos en 4 jornadas

El Oviedo sigue creyendo en la permanencia y este domingo volvió a dejarlo claro tras ganar (0-3) al Celta, sumando su tercer triunfo en las últimas cuatro jornadas, tras imponerse también al Sevilla y al Valencia, en ambos casos por 1-0. Sus tres porterías a cero en estas últimas cuatro jornadas también suponen un impulso para el conjunto asturiano, que en las 27 jornadas anteriores sólo había ganado tres duelos y sólo había sostenido seis veces su marco a cero.

Otra vez nervios en Valencia

El Valencia vuelve a sentir nervios por el descenso con su tercera derrota en las últimas cuatro jornadas, al ser superado por 1-0 por el Elche. Antes cayó por 2-3 con el Celta y por 1-0 con el Oviedo. Entremedias, venció por 0-2 al Sevilla.

Valverde, 4 goles en sus últimos 4 partidos de Liga

Goleador en las victorias por 1-2 contra el Celta, 4-1 contra el Elche y 3-2 contra el Atlético de Madrid, Fede Valverde volvió a marcar por cuarto partido consecutivo de LaLiga EA Sports en el 1-1 ante el Girona en el estadio Santiago Bernabéu, que deja al Real Madrid a nueve puntos del liderato del Barcelona con 21 por disputarse. El uruguayo no jugó en la anterior cita contra el Mallorca.