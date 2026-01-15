La Primera división regresa a RTVE: Teledeporte emitirá un partido de LaLiga por jornada

La televisión pública española, RTVE, ha llegado a un acuerdo con LaLiga para poder emitir un partido a la jornada del campeonato de Primera división a través de su canal ‘Teledeporte’. El acuerdo llega tras una larga negociación y será efectivo a partir de la próxima jornada 20

La radiotelevisión pública española, RTVE, ha dado un golpe sobre la mesa al adquirir los derechos de un partido a la jornada de LaLiga para emitir en sus canales. Tras alcanzar un acuerdo con la patronal, presidida por Javier Tebas, el fútbol regresa a la TDT de la mano del canal ‘Teledeporte’.

La empresa estatal, que ya emite un partido de la Copa del Rey por ronda, como el pasado Albacete - Real Madrid, continúa apostando por el deporte nacional, concretamente por el fútbol, para aumentar su número de espectadores y capacidad competitiva ante las cadenas privadas.

Hasta ahora, el partido ofrecido en abierto de LaLiga era emitido por DAZN, donde era necesario estar registrado de forma gratuita en la plataforma de pago. Este cambio facilita el acceso al espectador y recupera una costumbre ya lejana, ver la Primera división a través de la televisión en abierto.

La jornada 20, primera emisión

El acuerdo entre RTVE y LaLiga es de efecto inmediato, haciendo su debut en ‘Teledeporte’ el próximo viernes 16 de enero, con un reñido derbi catán, donde Espanyol y Girona se verán las caras en el RCDE Stadium a partir de las 21.00 horas.

De esta forma, todas las semanas se podrá seguir en directo y de manera gratuita un encuentro de la jornada de liga, previsiblemente los viernes, donde aún queda toda la segunda mitad de la temporada tras haber alcanzado el ecuador de los 19 partidos.

El anuncio oficial de RTVE

La revelación del acuerdo, toda una revolución audiovisual por parte de una RTVE que quiere competir con las cadenas en plena ‘era del fútbol de pago’, llegó a través de un ‘spot’ publicitario donde el ente público pretende que los aficionados “abran los ojos al fútbol de Primera”.

Con un largo recorrido histórico, el fútbol de Primera división regresa a la televisión pública española tras 35 años de ausencia, donde hubo una breve aparición en la temporada 2015-16. Un gran paso para el fútbol nacional que vuelve a sus orígenes tras estar estrechamente relacionada desde sus inicios.

A finales de la década de los 50’s, RTVE fue pionera en llevar los partidos de liga a la casa de los telespectadores, especialmente en encuentros de gran expectación como ‘El Clásico’ entre Barcelona y Real Madrid, donde el 24 de octubre de 1954 fue emitido el primer partido de Primera división, un Real Madrid - Racing que acabó con victoria local por 3 a 0.

Tras 30 años de historia conjunta, la temporada 1989-90 fue la última a disposición de la cadena, que perdió el monopolio tras el Mundial de 1982, el surgimiento de las cadenas privadas y el endeudamiento de los clubes españoles, que buscaron un mayor beneficio en sus derechos de imagen.