Miguel Ángel Revilla, ex presidente de Cantabría, aclara la compra del Racing de Santander: "Nos jugamos el tipo nosotros"

El que fuese máximo dirigente de la comunidad cántabra y habitual contertulio de diferentes programas de índole política, apuntó en una entrevista en Galerna Press que en su momento decidió apostar desde su posición de presidente, por comprar el club del Sardinero para evitar su desaparición

El Racing de Santander, para alegría de los aficionados al cuadro del Sardinero, vive actualmente una de sus mejores momentos de las etapas más recientes del club. Tras dos temporadas en las que rozó el ascenso a Primera, el pasado curso logró el ansiado regreso a LaLiga EA Sports. Con José Alberto al frente del equipo en el banquillo y con Manolo Higuera, están peleando porque esta vuelta a Primera no sea efímera y lograr la permanencia un año más en la élite.

Atrás quedaron años complicados, con cambios de propietario inclusive, con Ahsan Ali Syed como uno de los más 'raros' y al cual se le pudo ver en alguna ocasión con Miguel Ángel Revilla, cuando este ere presidente de la Comunidad de Cantabria.

Miguel Ángel Revilla explica la compra del Racing de Santander

En una entrevista para Galerna Press, Miguel Ángel Revilla quiso dejarle claro a Sebastián Ceria, actual máximo accionista del Racing de Santander, que el club cántabro no está hoy en día jugando en categorías muy inferiores porque en su momento, (diciembre de 2004) el gobierno cántabro llegó a un acuerdo para adquirir el 61 por ciento de los derechos políticos de las acciones del club del Sardinero: "El señor este que ha venido de Argentina que sepa, que si no es porque Miguel Ángel Revilla en su momento es presidente y tengo a Javier Marcano y a Ángel Agudo, que era el consejero de economía, toman una decisión de quedarse con el Racing para que no desaparezca... Hoy no se, estaríamos como el Fabril, por ahí jugando en la tercera ¿no?".

Insistió Miguel Ángel Revilla en remarcar cómo desde el gobierno de Cantabria se jugaron el tipo para salvar al Racing de Santander de la desaparición: "El Racing está como está porque nos jugamos el tipo nosotros, el gobierno. Fíjate si nos jugamos el tipo, que mi pobre amigo que ya murió, Marcano, fue a los tribunales por el apoyo que dimos al Racing. Quedó absuelto, pero lo pasó muy mal durante dos años. Porque en el gobierno consideramos que nos teníamos que mojar y antes de que desapareciera el Racing, quedarnos con él".

La llegada de Ahsan Ali Syed al Racing de Santander en 2011

En enero de 2011 el Racing de Santander anunciaba de manera oficial la llegada del empresario hindú Ahsan Ali Syed. Meses después el club santanderino se declaraba en concurso de acreedores por la mala gestión del propio Ahsan Ali Syed al frente del Racing de Santander. Miguel Ángel Revilla trató de explicar que el no fue el que trajo a 'Ali'. "Yo no traje a Ali, cómo voy a traer a Ali. Es más me dio un reloj y se lo tiré a la cara. Un reloj que valía la de dios. En aquel momentos no éramos propietarios del Racing".

Además el ex presidente de Cantabria apeló a una imagen en la que se le vio junto al empresario hindú en el palco del Sardinero y trató de aclararla: "Una mentira la repites, la repites... claro me vieron un día en el palco con él. Pues como no me voy a poner, si es el propietario del equipo y ha venido de no se donde, yo me tengo que sentar ahí y me sentaba siempre en el palco como presidente. Hay una foto mía, con él en el palco pero yo no traje a Ali Si no se ni de donde venía, ni si está casado o soltero, si era jeque... Le trajo el señor Pernía pero yo no traje a Ali, para nada. Ni he traído tampoco a estos (Sebastián Ceria)".

Terminó Miguel Ángel Revilla recordando que en su momento se desprendieron del Racing de Santander ya que un gobierno no tiene que estar para llevar un equipo de fútbol: "Lo que sí hicimos en su momento es desprendernos del Racing de Santander y venderlo. Y bueno ha tenido una etapa que hay que valorar, de estos señores de Torrelavega, que tiene una empresa eléctrica que lo compraron y que luego lo han vendido a este señor. Es lo que tiene que hacer un equipo privado. Los accionistas son los que mandan. Nosotros nos hicimos cargo del Racing para que no desapareciese y cuando ya vimos que había un comprador, que lo lleve quien lo tiene que llevar. Un gobierno no tiene que tener un equipo de fútbol, no está para eso".