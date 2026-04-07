La bronca Rüdiger a Carreras en el primer gol del Mallorca: "Eh, eres defensor... tienes que apretar más"

La derrota del Real Madrid en Son Moix sigue dejando imágenes que explican el momento del equipo. Antonio Rüdiger protagonizó uno de los episodios más tensos al recriminar a Álvaro Carreras una actitud pobre tras el primer gol del RCD Mallorca, evidenciando el malestar interno en el vestuario blanco

El golpe del Mallorca en Son Moix no solo tuvo consecuencias en la clasificación de LaLiga, donde el Real Madrid dejó escapar al Barcelona en el liderato, sino que también destapó ciertas grietas en el comportamiento del equipo sobre el terreno de juego.

Las cámaras captaron un momento significativo de Antonio Rüdiger tras el primer gol local, que refleja el nivel de exigencia y tensión que se vive dentro del conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa.

Un gol que desató la tensión

El tanto de Morlanes llegó tras una acción que dejó en evidencia una de las debilidades del Real Madrid durante toda la temporada: la falta de intensidad defensiva.

La jugada se inició con una incorporación sin oposición de Pablo Maffeo por banda derecha, que encontró espacios con demasiada facilidad. Su centro fue aprovechado por Morlanes para abrir el marcador ante la pasividad de la zaga blanca.

Fue justo en ese momento cuando el central alemán reaccionó de forma inmediata sobre el césped, recriminando a sus compañeros la pasividad mostrada en defensa.

La bronca de Rüdiger a un compañero

Según las imágenes captadas por DAZN, el central alemán se dirigió especialmente a Carreras, señalando claramente un error defensivo. Su mensaje fue directo: “Eh, eres defensor... tienes que apretar más”.

No se trató de un hecho aislado. Durante el partido, Rüdiger volvió a insistir en la necesidad de mayor intensidad, evidenciando su frustración ante la facilidad con la que el Mallorca generaba peligro.

El gesto refleja el liderazgo del defensor, pero también la tensión acumulada en un equipo que se jugaba gran parte de sus opciones al título.

Un problema que se repite en el Madrid

La acción no fue casual. En el entorno del Real Madrid existe preocupación por la falta de contundencia en determinadas fases del juego, especialmente cuando el equipo debe defender hacia adelante.

El propio desarrollo del partido volvió a poner de manifiesto esas carencias, con un equipo que sufrió en transiciones y permitió demasiadas llegadas del rival.

La reacción de Rüdiger se interpreta, en ese contexto, como una muestra de exigencia interna ante un problema que ya se arrastra desde hace meses.

Un partido marcado por la tensión

El encuentro también dejó otros episodios calientes, como el nuevo enfrentamiento entre Vinícius Júnior y Pablo Maffeo, que volvió a generar polémica en el terreno de juego.

Sin embargo, más allá de los duelos individuales, lo que más preocupa en el Real Madrid es la imagen colectiva mostrada en un partido en una tarda para el olvido en Son Moix.

El futuro de Rüdiger y el reto europeo

En paralelo, el nombre de Rüdiger también está en el foco por su situación contractual. Según ha informado AS, el club valora positivamente su rendimiento y estudia una posible renovación por una temporada más.

El central alemán se ha convertido en una pieza fundamental tras superar sus problemas físicos, y su continuidad se considera clave tanto para competir en LaLiga como para afrontar el reto de la Champions League.

De hecho, el siguiente compromiso ante el Bayern de Múnich aparece como una prueba decisiva para medir la reacción del equipo tras el tropiezo en Mallorca.