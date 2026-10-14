"Mourinho no puede entrenar más, su propuesta caducó hace diez años"

El exfutbolista Antonio Cassano vuelve a la carga contra el técnico portugués antes del duelo entre el Real Madrid y la Roma, cuestionando la apuesta de Florentino Pérez y colocando a Rodrygo por delante de Vinicius en su hipotética rotación; las críticas llegan justo cuando una parte del madridismo empieza a cuestionar las virtudes del entrenador luso

José Mourinho comienza a estar francamente cuestionado por un sector cada vez más amplio del madridismo. Sin ir más lejos, algunos futbolistas de antaño, muy recordados por su paso por el Real Madrid, han comenzado a elevar públicamente sus opiniones mostrando sus dudas con el rendimiento del portugués en su segunda etapa en el banquillo blanco.

Como ejemplo, las últimas declaraciones de Antonio Cassano. El italiano nunca se ha sido un tipo muy dado a medir sus palabras, cierto, pero ha vuelto a demostrar en una entrevista concedida al diario As que es uno de los primeros detractores de la apuesta de Florentino Pérez.

Cassano defendió la camiseta madridista entre 2006 y 2007 y no ha tenido problema a la hora de repartir críticas entre José Mourinho, Florentino Pérez, Vinicius y Cristiano Ronaldo, sin dejar de elogiar a otros protagonistas del fútbol actual.

Cassano cuestiona el fichaje de Mourinho por el Real Madrid

El exmadridista ha sido especialmente contundente al valorar el trabajo del entrenador luso, al que considera alejado de las exigencias futbolísticas de un club como el Real Madrid. Cassano no entiende la decisión de Florentino Pérez de apostar por él y cuestiona tanto su propuesta sobre el césped como el legado que ha dejado en sus equipos.

"Mourinho no puede entrenar más. Ha tenido mucha suerte porque ninguno de sus equipos jugó bien. Su propuesta de fútbol caducó hace diez años. Su carrera no ha dejado ningún legado, solo peleas con todo el mundo. Es increíble que el Real Madrid, el equipo más fuerte de la historia, haya fichado a Mourinho. No entiendo cómo Florentino ha apostado por él", declaró.

"Debe aprender del Barcelona y de Flick, que ha creado un gran equipo con una gran personalidad en el que todos atacan. El Madrid hace las cosas al revés", agrega.

El exdelantero también destacó el nivel de Gian Piero Gasperini, actual técnico de la Roma, al que considera superior a Mourinho en el plano futbolístico. De hecho, planteó un escenario contundente al imaginar un intercambio de banquillos entre ambos entrenadores: "El Madrid podría ganar por 10-0" si fuera así. Pese a sus críticas, considera que el conjunto blanco tiene un 80% de posibilidades de ganar a la Roma por la calidad de sus futbolistas.

Vinicius, señalado: Cassano prefiere a Rodrygo

Cassano tampoco dejó pasar la oportunidad de pronunciarse sobre Vinicius. El brasileño lleva tiempo en el ojo del huracán por su bajo rendimiento. "Vinicius es solo un buen jugador. Mete goles, pero no es un crack. Creo que Rodrygo, si está bien, debe ser titular por delante de él. No sé por qué se habla de Vinicius mucho más que de su compañero. Me gusta mucho más Rodrygo y estoy deseando que vuelva".

En otra parte de su análisis, Cassano profundiza en las limitaciones que, a su juicio, presenta el brasileño cuando no atraviesa su mejor momento físico y cuestionó su capacidad para resolver de cara a portería. "Si Vinicius no está bien, no tiene alternativas y no posee una gran calidad de cara a puerta".

Cristiano Ronaldo tampoco se libra

Las declaraciones de Cassano alcanzaron también a Cristiano Ronaldo, al que comparó con Ronaldo Nazario, con quien coincidió en el Real Madrid. El italiano no dudó en situar al brasileño muy por encima del portugués cuando se trata de valorar las cualidades de un delantero centro. "Como delantero centro no he visto a nadie parecido a él. Era absolutamente fabuloso y diferencial. Si hubiera tenido una carrera sin lesiones habría alcanzado un techo inimaginable. Ese era el auténtico Ronaldo, no Cristiano, que es la mitad de la mitad que 'Ronie' El Fenómeno".

Por último, Cassano reconoció que su paso por el Santiago Bernabéu estuvo condicionado y marcado por su propia mala actitud. El italiano admite que no aprovechó la oportunidad que le brindó el club blanco y asume toda la responsabilidad por su comportamiento durante aquella etapa. "Totalmente. Tendría que haber ido a la cárcel. Mi comportamiento era una mierda. Me gustaba comer y salir, y no entrenar. Me sobraban diez kilos. Toda la culpa fue mía", admitió.