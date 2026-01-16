Bakero, ex de la Real Sociedad, muy claro sobre el cambio Pellegrino Matarazzo por Sergio Francisco: "Los jugadores se ven con más energía"

El que fuera futbolista del equipo txuri-urdin en la década de los 80 ha señalado que con el entrenador de Estados Unidos los futbolistas parecen que estar en mejor estado de ánimo que con el anterior técnico aunque apuesta por ser precavido

La Real Sociedad ha dado un cambio notable en la entrada de este año 2026 ya que el equipo vasco no conoce aún la derrota, una victoria y dos empates, que le han permitido obtener algo de aire en la clasificación de Primera división y meterse en los cuartos de final de la Copa del Rey. Prescindir de los servicios de Sergio Francisco como entrenador y apostar por Pellegrino Matarazzo, a priori, ha sido un éxito lo cual no solo se reflejan a los resultados sino que también se puede certificar por las ganas de los jugadores según señala José Mari Bakero.

José Mari Bakero es una voz autorizada para hablar sobre la Real Sociedad ya que formó parte de la primera plantilla del club txuri-urdin desde 1980 a 1988. El polivalente futbolista ganó 2 LaLiga, 1 Copa del Rey y una Supercopa de España con la Real Sociedad antes de marcharse al FC Barcelona.

Bakero se ha mostrado positivo después de haber visto los primeros partidos de la Real Sociedad con Pellegrino Matarazzo como entrenador, pero ha sido también cauto. Con todo, el ex jugador ha señalado que ve mejor a los futbolistas de la Real Sociedad que con Sergio Francisco. "Es pronto para decir cómo va esta nueva Real, pero sí es verdad que ganando recuperas la energía. La etapa de Imanol fue fantástica y no es fácil que de un día para otro se cree una estructura sólida. Hay que ir poco a poco. Lo que sí se ve es que los jugadores tienen más energía y eso es fundamental", ha dicho en SER Deportivos Gipuzkoa.

Bakero analiza el partido entre la Real Sociedad y el FC Barcelona

Por otro lado, la Real Sociedad se enfrenta este fin de semana al FC Barcelona en un partido en que buscará darle continuidad a la buena racha de resultados que hace que no conozca la derrota en este año 2026 de momento: victoria contra el Getafe CF y empates contra Atlético de Madrid y CA Osasuna.

José Mari Bakero ha analizado las posibilidades de la Real Sociedad contra el FC Barcelona. "Es un partido motivante para la Real sobre todo. La parte emocional es muy importante. Ganar te da confianza pero el Barça no va a renunciar a su forma de jugar. La clave puede estar en la incorporación de jugadores de segunda línea para romper la línea de fuera de juego".