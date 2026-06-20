Cruchaga desechó ofertas de la Real Sociedad y del Athletic: "No quise pelear. Si no pagaban la cláusula, no me iba"

El central de CA Osasuna, César Cruchaga, tuvo la opción de fichar por los dos grandes equipos vascos durante su carrera deportiva, pero no terminó ninguna de las dos propuestas por diferentes motivos. Al final fue un futbolista de un sólo club

El ex futbolista de CA Osasuna, César Cruchaga, ha relatado su experiencia durante su carrera deportiva y también ha desvelado algunos momentos clave de su trayectoria en donde el central tuvo la oportunidad de fichar por la Real Sociedad o el Athletic Club. Tal y como le ocurre a muchos futbolistas que destacan en equipos del norte, los dos grandes clubes vascos tiene capacidad económica y atractivo futbolístico para fichar al jugador que brille, pero en el caso de Cruchaga no fue así.

La Real Sociedad quiso a Cruchaga como refuerzo para jugar la Champions League

César Cruchaga, ex jugador de CA Osasuna, ha desvelado que la Real Sociedad quiso ficharlo cuando estuvo a punto de ganar LaLiga, en la temporada 2002/2003, y para disputar la UEFA Champions League en la siguiente campaña. "Poder jugar la Champions es el sueño de cualquier futbolista. No quise pelear. Si no pagaban la cláusula, no me iba", ha dicho en el podcast Los Fulanos.

El central ha manifestado también que su sentimiento de pertenencia por CA Osasuna hizo que finalmente realizara toda su carrera deportiva en el club rojillo a pesar de que no le faltaron ofertas atractivas para marcharse. "La gente piensa que he estado toda la vida en Osasuna por ser muy osasunista, que lo soy, pero también porque soy muy navarro y me lo creo, ese carácter de peleas, de leales, buena gente, y cuando salía al campo estaba defendiendo a la gente, a mis amigos, a lo navarro".

El Athletic Club también lo quiso fichar en la recta final de su carrera deportiva

Cruchaga también ha dicho que lo surgió la opción de fichar en el Athletic Club cuando ya estaba en la recta final de su carrera deportiva, pero que finalmente optó por quedarse en CA Osasuna. "Quería jugar algún año más y retirarme en Osasuna".

El que fuera central ha dado las razones por las que no aceptó el fichar por el Athletic Club. "Es un club señor, con una gran afición y compañeros que hablan maravillas, pero hay cosas que no me gustan".

César Cruchaga es recordado por ser uno de los centrales más relevantes de CA Osasuna entre finales de los años 90 y la primera década del nuevo siglo. El central realizó toda su carrera deportiva en el club rojillo al que se mantuvo fiel como ha comentado. El zaguero disputó un total de 319 partidos y 27.481 minutos, siendo uno de los referentes de CA Osasuna durante todas esas temporadas.