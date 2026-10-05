- Así queda la clasificación de Segunda división tras la disputa de la jornada 8

La SD Eibar se convierte en el nuevo líder de la categoría de plata del fútbol español después de derrotar al Albacete Balompié y aprovechar el tropiezo del CD Castellón en casa contra la AD Ceuta FC. El Cádiz CF y el Córdoba CF comienzan a reaccionar

La Segunda división completó su octava jornada de la temporada 2026/2027 con la disputa del partido entre el Córdoba CF y el CD Tenerife que terminó con triunfo del equipo andaluz por 3-2. Un resultado que permite al club albiverde alejarse de los puestos de descenso a Primera RFEF con los que ha estado coqueteando en este comienzo de campaña. Esta octava fecha ha estado marcada por el cambio de líder ya que la SD Eibar está ahora en primera posición después de haber aprovechado el tropiezo del CD Castellón.

El Córdoba CF derrota al CD Tenerife por 3-2

El Córdoba CF salió este lunes de los puestos de descenso de Segunda división al imponerse por 3-2 al CD Tenerife en un partido de alternativas, que resolvió su capitán, Isma Ruiz, con un disparo lejano en el minuto 77 y que los canarios, que igualaron dos veces el marcador, terminaron con diez por la expulsión de Juanjo.

Un triunfo fundamental para el club andaluz que da un salto en la clasificación y mira a cotas más altas ya que su objetivo no era el de estar coqueteando con los puestos de zona roja.

La SD Eibar le quita el liderato al CD Castellón

Lo más destacado de la jornada 8 en la parte alta de la clasificación de Segunda división fue que la SD Eibar es la nueva líder. El club armero se impuso por 1-3 al Albacete Balompié. El equipo manchego se puso por delante gracias a un gol de Robert González, pero el conjunto vasco se recompuso y le dio la vuelta al marcador con los tantos de Madariaga, Lluis López y Pejiño. La derrota del Albacete Balompié ha supuesto el despido de Alberto González.

La SD Eibar es líder, eso sí, gracias también al empate a uno del CD Castellón contra la AD Ceuta FC. Jordi Escobar neutralizó el tanto inicial de Jordi Suero y deja a los de Castalia sin el mando de Segunda división.

Por lo demás, la UD Almería venció por 2-1 al Burgos CF gracias a dos goles en la recta final del encuentro y, por otro lado, el Girona FC y el RCD Mallorca no pudieron pasar del empate a cero en un partido entre los dos grandes favoritos a conseguir el ascenso a Primera división.

El Cádiz CF reacciona

En cuanto a la parte baja, el Cádiz CF dio muestras de recuperación tras un mal comienzo de temporada al golear al CD Leganés por un 4-0. El equipo amarillo mostró su mejor versión ante un conjunto pepinero desdibujado y en el que empieza a haber críticas a Álvaro Morata que no está cumpliendo con las expectativas ya que el delantero no está marcando las diferencias en la categoría de plata del fútbol español.

A pesar de la victoria, el Cádiz CF sigue en puestos de descenso en los que también están el Andorra FC, que empató a cero con el CE Sabadell, la AD Ceuta FC y el Albacete Balompié.

- Así queda la clasificación de Segunda división tras la disputa de la jornada 8