Castellón y Huesca se interesan en la sensación de Primera RFEF

Orelluts y azulgranas ponen sus miras en Adnane Ghailan, delantero del Europa del grupo 2 de Primera RFEF en el que suma tres tantos en lo que va de campaña

El mercado de fichajes de invierno no empieza hasta el próximo 1 de enero pero como es lógico, los equipos de LaLiga Hypermotion, al igual que ocurre con el resto de categorías, ya empiezan a moverse para tratar de convencer a los jugadores que deben darle un plus a los diferentes planteles.

Este es el caso de Castellón y Huesca según ha apuntado Ángel García de Cazurreando. El periodista especializado en el mercado de fichajes de Segunda y de Primera RFEF apunta a que el cuadro orelluts y el azulgrana habrían puesto sus miras en una de las sensaciones de Primera RFEF, el delantero Adnane Ghailan.

Adnane Ghailan, el delantero que siguen Castellón y Huesca

Adnane Ghailan, delantero de 25 años, juega actualmente en el CE Europa. El delantero, que el pasado curso marcó 10 goles en 10 partidos con el conjunto catalán, ha sumado tres goles esta campaña. A pesar de que sus números no están siendo tan buenos como el curso pasado, Adnane Ghailan ha despertado el interés de Castellón y Huesca.

Adnane Ghailan tiene contrato en el CE Europa hasta junio de 2026 y según apuntó el periodista citado anteriormente, lo cuadros de Pablo Hernández y Jon Pérez Bolo estarían apostando por su llegada en las próximas semanas. Adnane Ghailan, de nacionalidad marroquí, tiene como curiosidad que también es de la misma localidad que Lamine Yamal, Rocafonda.

El gol en el Castellón y en el Huesca

Está claro que Castellón y Huesca quieren llevarse a una de las perlas de Primera RFEF para sumar goles a sus respectivas plantillas. El Castellón ha sumado 30 goles en lo que va de temporada en Segunda división y su máximo goleador hasta el momento es Ousmane Camara que precisamente este pasado lunes marcó tres de las dos dianas de los orelluts ante el Mirandés.

En el Huesca el gol escasea algo más y es que los de Jon Pérez Bolo solo han visto portería en 17 ocasiones, es decir, un promedio de menos de un gol por partido. En el caso de los azulgranas, el gol lleva el nombre de Enol Rodríguez con cuatro dianas. Sea a Castellón o sea a Huesca, si finalmente Adnane Ghailan termina saliendo del CE Europa aportará frescura a las delanteras de cualquiera de los dos conjuntos. En estos casos, cuando un equipo de categoría superior viene a por un jugador de tu equipo, es muy complicado retenerlo ya que Adnane Ghailan tendría la oportunidad de dar el salto al fútbol profesional de Segunda división.