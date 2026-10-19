El Sevilla puede soñar con Europa: "LaLiga está barata y a este equipo le puede dar, está teniendo la suerte de cara"

El conjunto nervionense se mantiene en la sexta posición pese a sus dos últimos tropiezos y abre el debate sobre sus verdaderas aspiraciones esta temporada. En ESTADIO Deportivo debatimos sobre las posibilidades con factores como la mejoría del equipo, la fortuna en momentos claves y el nivel de sus competidores, aunque todavía existen dudas sobre su regularidad

El Sevilla FC vuelve a mirar hacia Europa. Después de una temporada marcada por las dificultades y la incertidumbre, el conjunto nervionense ha recuperado sensaciones y se encuentra en una posición que invita al optimismo. Pese a sus últimos tropiezos, los sevillistas ocupan la sexta plaza de LaLiga EA Sports, una situación que ha reabierto el debate sobre sus posibilidades de regresar a las competiciones continentales la próxima temporada.

En la redacción de ESTADIO Deportivo, hemos debatido sobre el tema y las opiniones están divididas. Mientras algunos consideran que el equipo tiene argumentos suficientes para mantenerse en la pelea europea, otros prefieren mostrarse prudentes ante las dudas que todavía genera su rendimiento. Sin embargo, hay una idea que empieza a ganar fuerza: el Sevilla puede aprovechar el nivel de sus rivales para volver a Europa antes de lo esperado.

La mejoría del Sevilla invita a soñar con Europa

Uno de los principales argumentos para confiar en las posibilidades del conjunto hispalense es su evidente evolución respecto a la pasada campaña. El Sevilla ha dejado atrás buena parte de la fragilidad que lo acompañó durante el curso anterior y ahora muestra una identidad reconocible sobre el terreno de juego. "El equipo ha mejorado muchísimo. Tiene una identidad, sabe perfectamente a lo que juega y al final todos los partidos crea problemas a sus rivales", se destacó durante el debate.

Una transformación que no solo se refleja en la clasificación, sino también en la capacidad del equipo para competir y reaccionar ante situaciones adversas. Precisamente, uno de los aspectos más valorados es el cambio de dinámica respecto al pasado ejercicio. En este sentido, también se pone sobre la mesa la importancia del factor fortuna, un elemento que, sin restar mérito al trabajo del equipo, puede resultar determinante a lo largo de una temporada.

"El año pasado todo salía al revés y este año hay muchas cosas que le salen de cara", se apuntó durante la tertulia, recordando cómo determinados errores individuales terminaban condenando al Sevilla en encuentros que ahora consigue mantener abiertos. El reciente enfrentamiento ante el Levante sirvió como ejemplo de esa nueva tendencia. Pese a las dificultades y a los golpes recibidos durante el encuentro, los nervionenses fueron capaces de reaccionar, con un gran gol de Isaac Romero como muestra de esa capacidad de respuesta, aunque finalmente el choque acabara en empate. "Ese partido el año pasado, hubiera acabado 4-2 para el Levante".

Una LaLiga que abre las puertas de Europa al Sevilla

Más allá de los méritos propios, otro de los factores que alimentan las aspiraciones europeas del Sevilla es el nivel de la competición. La irregularidad de varios equipos llamados a ocupar las posiciones continentales podría convertirse en una oportunidad para los sevillistas. "Yo claramente sí lo veo peleando por Europa, creo que está barata", fue una de las afirmaciones más contundentes del debate. La reflexión parte de la idea de que, aunque conjuntos como la Real Sociedad o el Villarreal puedan terminar imponiendo su mayor potencial, la pelea por las últimas plazas europeas se presenta especialmente abierta.

De hecho, durante la tertulia se insiste en que el nivel general de LaLiga permite que equipos que inicialmente no figuraban entre los principales candidatos puedan aspirar a objetivos más ambiciosos. "Si el Sevilla mantiene este nivel, le puede dar para pelear", se señala, situando la posible séptima posición como una oportunidad para regresar a las competiciones continentales, siempre que esa plaza termine concediendo acceso a la Conference League.

La regularidad, la gran incógnita del Sevilla

Pese al optimismo que empieza a instalarse alrededor del equipo, las dudas no han desaparecido. La principal incógnita es si el Sevilla será capaz de sostener durante toda la temporada el nivel competitivo que ha mostrado hasta ahora. "Yo tengo mis dudas, sigo teniendo mis dudas", reconocía una de las voces del debate, reflejando la prudencia de quienes consideran prematuro situar al conjunto nervionense entre los candidatos firmes a Europa.

La clave estará en evitar una caída de rendimiento que devuelva al equipo a las dificultades del pasado curso. Porque, aunque el Sevilla ha recuperado competitividad, todavía debe demostrar que su mejoría responde a una evolución consolidada y no únicamente a una buena dinámica de resultados.

El debate está servido en Nervión. Lo que hace unos meses parecía un objetivo imposible empieza a contemplarse como una posibilidad lejana, pero real. El Sevilla ha recuperado una identidad, compite con mayor confianza y encuentra una Liga en la que las últimas plazas europeas parecen al alcance de más equipos de lo habitual. La pregunta ya no es únicamente si el Sevilla ha mejorado, sino hasta dónde puede llegar. Y, aunque todavía queda mucho camino por recorrer, Europa vuelve a aparecer en el horizonte sevillista.