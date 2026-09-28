La 'nueva vida' de Enric Gallego

El delantero catalán, a sus 40 años, lidera en solitario la tabla de goleadores de LaLiga Hypermotion

Enric Gallego explotó tarde, llegó al fútbol de elite ya bien metido en la treintena, pero casi una década más tarde no sólo sigue ahí, sino que no para de sorprender.

El delantero catalán del Tenerife se ha situado como nuevo líder de la clasificación de goleadores de LaLiga Hypermotion con un total de cinco dianas, tras lograr el único tanto del conjunto chicharrero en el empate (1-1) ante el Cádiz.

El conjunto insular esta sobreviviendo en este arranque de campaña gracias a sus goles. Lleva cinco de los ocho que ha metido su equipo. Aparte de él sólo han anotado Jesús Álvarez, Iván Chapela y Fabricio. Y está tenido un media e casi a gol por partido. Concretamente, un gol cada 94,6 minutos. Álvaro Cervera lo suele sustituir en casi todos los encuentros, pero antes de marcharse le deja un 'regalito'.

Gallego admite que, a falta de otras cosas, sigue aportando lucha y determinación. Y eso, por ahora, está siendo sinónimo de gol. "Es una acción en donde veo el balón ahí y voy a por todo. He tenido la suerte de poner el pie por encima y ver la puerta. Ya saben que no doy nada por perdido y doy el máximo", señalaba ante los medios al final del duelo ante el Cádiz.

De hecho, ni sabía que se había puesto líder de la tabla de goleadores, algo que conserva al final de la jornada a falta del partido entre el Leganés y el Castellón. "No pienso mucho en estas cosas. Pienso en el día a día. En disfrutar de cada día, entrenamiento y partido", aseguraba el barcelonés.

Enric Gallego, con mal sabor de boca

Ante el cuadro cadista, Enric Gallego volvió a demostrar su viveza en el interior del área al aprovechar un error en el despeje de la defensa gaditana y adelantarse al portero David Gil para adelantar a su equipo. Luego empatarían los amarillos.

"No hemos estado muy acercados en la presión en la primera parte, lo cual hemos corregido en la segunda parte. Aun así, te pones por delante y se te queda el sabor de no cerrar el partido por una acción que te cogen a las espaldas y te empatan el encuentro. Tenemos que mejorar mucho en ese aspecto. Pierdes puntos con una única acción en la que se te van dos puntos. Seguir, corregir y mirar hacia delante", señala el delantero del Tenerife, que mandaba un aviso a los suyos: "Al no estar acertados en la presión, ellos aprovechaban esas acciones. No todos los partidos vamos a estar acertados".

Su entrenador, Álvaro Cervera, tampoco estaba satisfecho y daba un toque de atención a todo el grupo. "¿De qué sirve que Enric meta 40 goles si quedamos segundos por la cola?", afirma el cántabro, que de momento mantiene al Tenerife a mitad de tabla.

Así queda la lucha por el Pichichi de 2ª tras la jornada 7ª

En cuanto a la lucha por el Pichichi de Segunda, Enric Gallego se coloca como líder en solitario, pero por detrás hay muchos aspirantes. Jordi Cano (Andorra) firmó un doblete en el campo del Granada y se ha unido al grupo de cinco jugadores que comparte la segunda posición con cuatro goles.

Un quinteto en el que además de Cano figuran el delantero del Mallorca Adrián Fuentes y el atacante colombiano del Girona, Yaser Asprilla, que no pudo disputar el encuentro con el Albacete a causa de sus compromisos internacionales.

Con 5 goles: Enric Gallego (1p) (Tenerife)

Con 4 goles: Jordi Cano (Andorra); Ousmane Camara (Castellón); Carlos Hernández (Ceuta); Yaser Asprilla (Girona); Adri Fuentes (Mallorca).

Con 3 goles: Álex Forés y David González (Burgos); Álvaro Marín (Celta Fortuna); Jon Guruzeta (Eibar); Nicholas Gioacchini (Sabadell).