Llega la XI Gran Semana Anglo-árabe, "un espectáculo" que forja a nuestros jinetes olímpicos

Tras once ediciones, la Gran Semana Anglo-árabe de Sevilla se ha convertido en una cita clásica en la capital hispalense y en un referente dentro del circuito ecuestre nacional e internacional. Desde este miércoles y hasta el domingo, el mundo del caballo regresa a la capital andaluza para el disfrute de aficionados y del público en general, que podrá volver a presenciar una cita que logró sacar adelante su décima edición en plena pandemia.

Francisco Gaviño, presidente de la Asociación Española de Criadores de Caballos Anglo-árabes (AECCAá), organizadora de este evento, señala los entresijos de una Gran Semana que cada año atrae a más aficionados al Parque del Alamillo y que reúne en Sevilla a los mejores preparadores del panorama nacional, a jinetes olímpicos y a lo mejor del mundo del caballo en nuestro país.



- En qué consiste la Gran Semana

"Lo primero que quería decir es que se llama Gran Semana Anglo-árabe de Sevilla, que aunque es algo sin importancia, la he visto nombrada de muchas formas. Es una cita en la que no sólo organizamos pruebas de equitación sino otras muchas cosas tales como cursos formativos, concursos morfológicos, pruebas ecuestres de salto en libertad, doma vaquera y selección de reproductores de ejemplares anglo-árabes, etc.

El certamen ganadero sí es sólo para caballos anglo-árabes, con concursos morfológicos, de saltos en libertad, de potros... Y, en este sentido, como certamen ganadero, también damos unos cursos de formación que empiezan este miércoles con Pierre de Bastard y que ofrecerá una sesión formativa sobre cómo se enseña a los potros a saltar en libertad, en el que se puede apreciar las cualidades que tiene innatas esos caballos jóvenes, no porque el jinete se lo haya enseñado. Es una prueba muy interesante.

Otro de los cursos lo dará Jean Baptiste Thiebot, criador que logró la medalla de oro en el Concurso Completo de los Juegos Olímpicos de Tokio y la plata en Río de Janeiro. Y que hablará sobre la 'Gestión de una yeguada de alta competición'. Hay muchos ganaderos interesados en lo que les pueda enseñar.

Otra de las citas principales es final nacional de caballos jóvenes. El Ministerio de Agricultura tiene asignado la organización de una determinada disciplina a cada cita y a nosotros -la AECCAá- nos concedió el Concurso Completo de equitación. Aquí vienen los mejores caballos de España de 4, 5, 6 y 7 años para todas las razas. Y de aquí saldrá el campeón de España de cada uno de esos años. Tengo que aclarar que lo asigna el Ministerio porque es el organismo para hacerlo hasta los 8 años, hasta esa edad los caballos de competición dependen de él. A partir de ahí ya pasa a formar parte de las pruebas federativas. En estas pruebas se obtienen datos con los que se hace un estudio de rendimiento de estos caballos. Luego, a partir de ahí se ven los mejores reproductores, las mejores líneas y ayuda al ganadero para criar los mejores ejemplares.

La presentación la tendremos el jueves por la mañana frente al caballo de El Cid. El viernes por la mañana se celebrará la prueba de doma clásica -primera del concurso completo-; el cross country será el sábado, una prueba espectacular con saltos fijos, banquetas, caídas al agua... en el Parque del Alamillo; y el domingo es la prueba de salto en pista".

- Pese a la pandemia y a que iba a ser a puerta cerrada, se celebró en 2020, un gran mérito que ahora ve sus frutos

"Aunque no como el pasado año, este año se ha organizado también con dudas por la situación que vivimos. El pasado año fue muy difícil organizarlo. De hecho, dentro de la Asociación había personas que no querían que se celebrara por miedo. Pero había que dar un paso adelante y lo conseguimos celebrar aunque fuera a puerta cerrada. Fue clave. Aquí, si lo dejas un año son dos años sin la prueba y es complicado luego a empezar de cero a la hora de volver a entrar en el calendario internacional, llamar a la puerta de las instituciones públicas y de patrocinadores privados. Además, los jinetes tienen su ruta y si lo haces un año sí y al otro no, la prueba deja de tener enjundia a la hora de su planificación. Lo logramos sacar adelante. El delegado de Deportes del Ayuntamiento, David Guevara, nos ha felicitado por ello. Ha sido clave para que la prueba siga en el calendario".

- Una cita que no para de crecer y que cada vez atrae a más público

"Al ser al aire libre y como se han levantado las restricciones fuera de los recintos cerrados, no ha habido que tomar medidas especiales. Lógicamente, hay geles para mantener la higiene y tenemos que controlar el aforo aunque sea al aire libre.

Sabemos que vendrá mucho público. La Gran Semana Anglo-árabe ha ganado mucho en asistencia en los últimos años. Una de nuestras obsesiones siempre ha sido acercar el deporte hípico al público. Y hacerlo en el Parque del Alamillo es una bendición. El entorno es precioso, el suelo es bueno para competir, los jinetes están encantados y de cara al público nos permite acercarlo al deporte hípico, ya que el parque lo visitan miles de sevillanos cada fin de semana. Es fantástico. Estamos muy contentos con la ayuda que nos da el Parque del Alamillo, los trabajadores se vuelcan con el evento, el director nos ayuda mucho y tenemos todo el apoyo de la Consejería de Fomento de la Junta, de la que depende el parque.

Y para todos los que nos visitan estos días, el sábado y domingo tenemos seis ponis para que puedan darse un paseo de forma gratuita los pequeños".

- Novedades que presenta la edición 2021

"Vamos a celebrar por primera vez unas jornadas formativas para periodistas. El director de la revista Ecuestre va a dar una charla llamada 'Hípica para periodistas, claves para informar', para que haya una cierta formación entre las personas que tienen que transmitir nuestro deporte a la sociedad.

Aparte, siempre damos tres premios y tenemos el premio Cinco Estrellas para aquella institución o persona que se hayan implicado en la cría de caballos de calidad y en fomentar el deporte hípico o los valores del mismo. El pasado año le concedimos el premio a Pierre Michelet, diseñador de las pruebas de Río 2016 y de los próximos Juegos Olímpicos de París y este año se lo concedemos a Olivia Scully, una norteamericana afincada en Andalucía que ha sido durante muchos años mecenas de los jóvenes jinetes, ha sido vicepresidenta de la FESBA, donde se han formado muchos chavales, y ha creado cantera, siempre inculcándole a los jóvenes que todo no debe ser competir y ganar sino formarse y hacerlo bien.

También tenemos un premio a la Generosidad más Altruista para esa gente que se ofrece por amor al arte y que tanto ayuda a la mejora de este deporte. El pasado año se lo dimos a un señor que ha creado un blog que mete todos los resultados y eventos hípicos es el más consultado por todas las personas relacionadas con el caballo. Y este año a José Manuel López Medina, vicepresidente de la asociación durante muchos años y que nos ha ayudado mucho en el desarrollo de la misma.

Y, por último, tenemos el premio más mediático, llamado el Leonardo da Vinci a la mejor afición, con el que reconocemos siempre a una persona famosa que con su fama haya proyectado a la sociedad el mundo ecuestre. Este año el premio se lo vamos a dar a Bertín Osborne".



- Si alguien quiere ir por primera vez, qué pruebas le aconsejaría€

"Lo más espectacular es el cross country, porque es por todo el parque. Son 120 hectáreas de bosque mediterráneo y para todo el que nos visita se lleva la sorpresa de verte los caballos galopando por todo el parque saltando obstáculos grandes, rías... Es muy espectacular.

Al que le gusten los caballos, verlos saltando en libertad el viernes por la tarde es una gozada.

El sábado, después del cross, tenemos un concurso muy especial del que saldrá el campeón de campeones de Doma Vaquera. Vienen seis campeones de España y se disputan el título de quien es el mejor entre ellos. Tiene una salvedad con respecto a cualquier otra prueba y es que el ganador no lo eligen los jueces sino el público, que puede votar quien se merece ser campeón de campeones por una aplicación. Esta decisión está apoyada por tres jueces que controlan que alguien gane porque vaya a mover la votación por redes y demás, pero la elección es de los aficionados. Al público le gusta que se escuche su opinión. Es un deporte de mucha afición y raigambre en Andalucía y le damos su oportunidad. Es el segundo año que lo hacemos. En esta prueba Fernando Benítez se estrena como campeón de España -ganó el título este pasado fin de semana- y el subcampeón nacional, que ya había sido campeón antes, también estará. En la primera edición atrajo mucho público.

Y el domingo por la mañana también es muy bonito aunque todo está muy centrado en la pista principal con la prueba de saltos. Allí tenemos un restaurante que está todo el día abierto; el sábado también tendremos un dj muy espectacular, con actuaciones musicales dedicadas a los más jóvenes... En cualquier momento, el que nos visite se lo puede pasar muy bien".



- Para el que no conozca este mundo a fondo, ¿cuáles serán los jinetes a seguir?

"Por nombres en el concurso completo podría destacar a nuestros dos últimos representantes en los Juegos Olímpicos: Albert Hermoso en Río 2016 y Francisco Gaviño en Tokio 2020. Asimismo., también estará Carlos Díaz, que ha sido cuatro veces campeón de España y ha competido en los concursos más importantes del mundo. Estará el equipo español que ha competido ha competido hace unos días en Suiza en el Europeo... El nivel es muy alto y hay muchos jinetes importantes. Vamos a llegar casi a los 200 caballos y de mucha calidad. Para acudir a esta final han tenido que hacer una selección previa".

Una prueba única en España

"Como concurso internacional es el único que hay en España. La diferencia fundamental de nuestro país con los países punteros en este deporte es que hay muy pocos concursos y para subir de categoría los jinetes necesitan hacer esas pruebas. Los españoles están obligados a salir fuera y eso suponen más gastos. En Alemania, Francia, Países Bajos, en toda esa zona, un jinete, sin salir de su entorno, puede clasificarse en diferentes pruebas hasta llegar a los cuatro estrellas.

Este deporte atrapa. Fija a mucha población rural porque crea riqueza y mueve mucho dinero. En Francia es el tercer sector que más aporta al PIB... Nos queda mucho que aprender".



- Un evento que crea cantera en España

"Los dos jinetes españoles que han ido a los dos últimos Juegos se han formado en nuestro ciclo. El papel de esta Gran Semana y del trabajo de la Asociación ha sido fundamental. Empezamos con pruebas muy pequeñas, vamos subiendo la dificultad poco a poco para que el caballo no se lleve un sofocón y hemos logrado sacar caballos que cuando son mayores están a un nivel competitivo altísimo.

Recientemente, el equipo español juvenil ha logrado la plata en el Campeonato de Europa y los dos caballos se han formado en nuestro ciclo. Es una gran alegría para nosotros que se hayan formado en pruebas que organiza la Asociación del caballo anglo-árabe".



PROGRAMA DE LA GRAN SEMANA ANGLO-ARABE DE SEVILLA



Aunque las pruebas hípicas no arrancan hasta el viernes, todo lo concerniente a esta Gran Semana se abre este miércoles:

Miércoles:

A las 16:00 horas, Pierre de Bastard ofrecerá una sesión formativa sobre 'Claves para la prueba de salto en libertad, en la pista dispuesta para esta disciplina'. Hay que señalar que tanto ésta como el resto de sesiones formativas se retransmitirán en 'streaming' y luego quedarán colgadas en Youtube.

A las 19:30 horas se celebrará en el salón de actos del Cortijo del Alamillo la Asamblea General de Ganaderos de AECCAá 2021.

Jueves:

A las 10:30, en el Prado de San Sebastián será la presentación a los medios.

A las 12:00 horas tendrá lugar la recepción y entrega de documentos de todos los participantes en las oficinas de la Aeccaa.

De las jornadas de formación, de acceso libre y gratuito y que se celebra en el Cortijo del Alamillo, a las 16:30 horas se impartirá la sesión titulada 'Mejorar la selección en la raza', dirigida por Raffaelle Cherchi; a las 17,45 horas se ofrecerá un curso 'online' del ganadero Jean Baptiste Thiebot, que hablará de 'Gestión de la yeguada de alta competición'; y, a las 19:30, Marie Cristine Duroy tratará sobre 'Lo que quiere ver un juez en la pista de doma'. A esa misma hora está programada la mencionada charla para periodistas, titulada 'Entender la hípica. Claves para informar', a cargo de Carlos Mínguez.

A partir de las 21:00 horas tendrá lugar el cóctel inaugural, se entregarán los reconocimientos a los socios que cumplen 20 años como ganaderos, así como el Premio Cinco Estrellas a Olivia Scully.

Viernes:

A las 9:00 horas comienzan las competiciones en las pistas habilitadas para cada disciplina en el recinto del Alamillo. Durante la mañana se sucederán las pruebas de Doma, el Concurso Morfológico Nacional y la Selección de Reproductores. Ya por la tarde, las de Saltos en Libertad para potros de dos y tres años y Montado de Sementales.

A partir de las 19:00 se celebrará en el patio principal del Cortijo la entrega de trofeos a los galardones del Concurso Morfológico Nacional y del Premio a la Generosidad y al Altruismo. Durante el acto tendrá también lugar la presentación de la Carrera Steeple Chase de Pineda y del I Simposium sobre Psicología Equina.

Sábado:

Desde las 9:00 horas tendrá lugar la prueba de Cross Country.

A las 17:00 horas, la Copa del campeón de campeones de Doma Vaquera

También este día se entregará el reconocimiento a la mejor afición, con el premio Leonardo Da Vinci.

Domingo:

A las 9:30 comienzan las pruebas que cierran el concurso completo, el Salto en Pista. Y en torno a 14:00 horas tendrá lugar la entrega de trofeos en la zona de restauración que clausurará la Gran Semana Anglo-árabe 2021.