EN DIRECTO: Sara Sorribes tumba a la número uno del mundo

08:25 VELA - Tras su gran arranque, llegó el revés para los españoles. Ángel Granda, que arrancó segundo en RS:X masculino, fue esta vez fue 13º. Y, en Laser Radial, Cristina Pujol acaba vigésimo tercera después de ganar la primera manga.

???? ¡ESE GRITO DE GUERRA!



?? @sara_sorribes se lleva el primer set ante Ashleigh Barty



?? Sigue el partido en directo en la APP de @Eurosport_ES pic.twitter.com/FdfW6Hx9yf — Eurosport.es (@Eurosport_ES) July 25, 2021

? El CARRERÓN de Mireia Belmonte en un minuto.



La nadadora española buscaba una medalla en la final de 400 metros estilos y no lo logró por muy poquito. Tras una gran remontada en braza y crawl, Mireia fue cuarta.



?? ¡Enorme, Mireia! #MadrugaConMireia #TokyoRTVE25J pic.twitter.com/n7MocJfpLv — RTVE (@rtve) July 25, 2021

No hay dos sin tres, al menos por ahora. Garbiñe Muguruza gana el primer set (7-5) ante Veronika Kudermetova.Carla Suárez nos da la segunda alegría en tenis de la jornada. la canaria supera a la tunecina Jabeur, verdugo de Muguruza en Wimbledon, por 6-4 y 6-1.El español Ander Elosegui acaba la primera carrera en séptima posición. Aún le queda la opción de la segunda, aunque está lejos de cabeza.Carla Suárez, por ahora, también gana a la tunecina Jabeur. Se lleva el primer set por 6-4.Y no sólo mejoran las noticias sino que esto es un BOMBAZO. Sara Sorribes elimina a la número uno del mundo y reciente campeona de Wimbledon: Ashleigh Barty. Gana 6-4 y 6-3.Comienza la prueba en ruta femenina con las españolas Mavi García y Ane Santesteban.Buen arranque del equipo español con un primer puesto de Critina Pujol en Láser Radial y un segundo puesto en RS:X de Ángel Granda.Los españoles que entraban en competición han sido eliminados. Alberto Gaitero, en 66 kg, y Ana Pérez Box, en 62, kg, caen a las primeras de cambio.Malas noticias nos llegan desde el Nippon Budokan. Javier Pérez Polo, subcampeón mundial en -68 kg y una de nuestras opciones para hoy, pierde por 22-20 ante el egipcio Abdelrahman Mahmoud.Otra mala noticia. Mireia Belmonte, nuestra gran opción de medalla en el arranque de la jornada, se queda a un paso del bronce tras acabar cuarta en la final de los 400 estilos. España pierde en su debut por 3-1. Todos los goles llegaron en un tercer cuarto de locura. Durante el partido se supo que el técnico español, Adrian Lock, no estana presente por Covid.Y llegamos con buenas noticias. Los sevillanos Javier García y Jaime Canalejo se meten en semifinales en en la modalidad de dos sin timonel.Primer conjunto que arranca hoy la competición. Las 'redsticks' tiene una muy difícil papeleta ante Australia.Arrancamos la segunda jornada de competición de los Juegos Olímpicos como el día anterior, con la participación sevillana en el remo.