Carreño, en "una nube", acaba con los dos mejores

Pablo Carreño confesó estar "en una nube" tras lograr la medalla de bronce contra el serbio Novak Djokovic y destacó que viajó a Japón a por un metal y que lo ha conseguido después de ganar a los números uno y dos del mundo.



"Estoy en una nube. Cuando perdí el segundo pensé que esto ya estaba muerto. Ganar al número uno es muy duro, pero después de perder el segundo set pensaba que no podía más. Pero he podido. Esto es increíble. Venía a por una medalla y ha costado, pero la he conseguido. He ganado al número dos y al número uno y me llevo el bronce", manifestó en declaraciones facilitadas por el COE.

"Esto es increíble una sensación única ser bronce en mis primeros JJ.OO. y ganando al número uno. Es increíble. Un bronce para toda España y no puedo estar más feliz. Es la recompensa a toda la gente que ha creído en mí en los buenos y malos momentos. Se ha dado una lección por no venirme abajo. Es el día más feliz de mi vida deportiva. Intenté creerme que la había ganado", admitía en la SER el bronce olímpico, que es la quinta medalla de la delegación española en Tokyo 2020, después del oro del equipo mixto de foso olímpico integrado por Alberto Fernández y Fátima Gálvez, las platas de la taekwondista Adriana Cerezo y la kayakista Maialen Chourraut, y el bronce del 'biker' David Valero."Estoy deseando que se juegue la final y tener la medalla en la mano. Esto va para mi familia, mi novia, mis tíos, mis abuelos...", indicaba un feliz Carreño, quien admitía lo dofícil que había sido, especuialmente cuando Djokovic le presionó al resto y contó con varias bolas de 'break'. "Lo veía complicado, he seguido y ha salido bien. Me ha costado cerrar porque el mérito ha sido de Djokovic. El sacrificio ha tenido recompensa, por suerte", destacó.