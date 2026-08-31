Álex Palou supera a mitos, gana su quinto título y ya está en el podio histórico de la IndyCar

El piloto catalán se dedicó a administrar su ventaja y se conformó con ser décimo en Milwaukee para proclamarse campeón por cuarto año consecutivo de la IndyCar estadounidense

Álex Palou ya puede presumir de una nueva página en la historia de la IndyCar. El piloto español de Chip Ganassi se ha asegurado su quinto campeonato en la categoría después de una accidentada doble jornada en el Milwaukee Mile, marcada por los problemas del pasado fin de semana y, sobre todo, por la lluvia que obligó a alterar por completo el calendario.

El catalán llegaba a Milwaukee con una ventaja de 91 puntos sobre Kyle Kirkwood y tenía una misión muy concreta: evitar cualquier complicación y cruzar la meta en una posición que le permitiera conservar su enorme margen al frente de la clasificación.

Y así fue. Palou terminó décimo en la última carrera del fin de semana, resultado suficiente para confirmar matemáticamente el título. El español afrontará ahora la última cita de la temporada, en Laguna Seca, con 100 puntos de ventaja sobre Kirkwood.

Palou, en el podio histórico de la IndyCar

El campeonato supone además el cuarto consecutivo para Palou, una hazaña que le permite igualar un registro histórico que hasta ahora estaba en manos de Sébastien Bourdais, campeón durante cuatro temporadas seguidas entre 2004 y 2007.

Con cinco títulos, el piloto nacido en Sant Antoni de Vilamajor en 1997, se sitúa ya como el tercer hombre con más campeonatos en la historia de la IndyCar. Solo tiene por delante a Scott Dixon, con seis, y a AJ Foyt, que conquistó siete.

"Son leyendas. Han hecho muchísimo por este deporte. Obviamente, ellos tienen más campeonatos que nosotros. La manera en la que lo han conseguido también es impresionante. Haberlo conseguido en poco tiempo es difícil por unas cosas, pero más fácil para otras. Estos hombres lo han hecho con diferentes homologaciones de coches, muy diferentes. Han pasado por épocas diferentes; eso los ha convertido en leyendas", indica Palou sobre los nombres a los que se ha unido y que lo convierten a él también en leyenda

Una carrera sin necesidad de arriesgar

La situación del campeonato permitía a Palou afrontar la última prueba de Milwaukee con mucha más tranquilidad que sus rivales. Después de acabar quinto en la carrera celebrada al mediodía, el español sabía que un vigésimo puesto o uno mejor le bastaba para convertirse oficialmente en campeón.

Con semejante colchón, la estrategia estaba clara: mantenerse alejado de los problemas y dejar que otros asumieran los riesgos. Mientras Pato O'Ward protagonizaba una nueva exhibición en el óvalo estadounidense y se enfrascaba en la lucha con David Malukas y Rinus Veekay, Palou se dedicó a administrar su ventaja. El mexicano terminó convirtiéndose en el gran protagonista de la jornada al ganar las dos carreras disputadas este domingo.

Palou, en cambio, no necesitaba luchar por la victoria. Su décima posición fue suficiente para poner el broche a una temporada excepcional y certificar su quinta corona en seis años.

"Es increíble, no sé qué decir. Estoy muy orgulloso de este equipo. Hoy fue un día muy complicado para nosotros, pero se siente fenomenal, otro campeonato, y preparados para el siguiente", explicó Palou después de bajarse del monoplaza.

La lluvia obligó a rehacer el calendario

El campeonato terminó resolviéndose después de un fin de semana especialmente caótico en Milwaukee. La lluvia del sábado impidió completar la primera carrera programada y también complicó los planes durante la mañana del domingo.

La prueba arrancó con retraso y tuvo que detenerse después de 90 vueltas de las 250 previstas. En ese momento, O'Ward lideraba, mientras Palou marchaba decimocuarto. Christian Lundgaard era quinto y Kirkwood ocupaba la séptima plaza.

La organización intentó recuperar la carrera suspendida a las 8:00 horas locales, pero las nuevas precipitaciones y las dificultades para dejar el trazado en condiciones volvieron a trastocar los planes.

Finalmente, la IndyCar decidió mantener a las 12:00 la carrera correspondiente al domingo y reservar la tarde para completar las vueltas pendientes de la prueba aplazada.

En la carrera del mediodía, Palou salió desde la 'pole' que había conseguido el sábado y cruzó la meta en quinta posición. O'Ward volvió a imponerse en Milwaukee, repitiendo la victoria que ya había conseguido en 2024.

Unas horas después, el mexicano tendría otra oportunidad de ampliar su dominio del fin de semana. Y volvió a aprovecharla. Para Palou, sin embargo, la historia ya estaba escrita. La décima plaza le dio el quinto campeonato de su carrera y confirmó su condición de uno de los grandes dominadores de la IndyCar moderna.