Álex Palou empieza donde lo dejó, arrasando en St. Petersburg

La nueva temporada de la Indycar ha comenzado en St. Petersburg y Álex Palou ha arrancado la campaña exactamente igual que terminó la anterior, arrasando y dominando de principio a fin para demostrar quien es el campeón y el gran favorito

Álex Palou es el rey de la Indycar. No solo por sus cuatro títulos y su reina actual tras rozar la historia en 2025, ni siquiera por haber dominado con puño de hierro incluso en las 500 millas de Indinápolis, su gran reto del año pasado y que al fin logró. Lo es porque siempre que se pone el mono y se sube a su Ganassi es muy superior al resto de rivales. Incluso esta semana en la que ha tenido que hacer frente a ciertos problemas legales de su pugna con McLaren, el barcelonés ha comenzado la temporada arrasando con contundencia en la primera prueba del curso, la de St. Petersburg.

El piloto español aventajó en casi trece segundos a Scott McLaughlin y Christian Lundgaard para firmar su segunda victoria consecutiva St. Petersburg. Palou, que salía desde la cuarta posición de la parrilla, alargó al máximo su primera parada y aprovechó el tráfico que encontraron sus rivales para lanzar un 'overcut' en la vuelta 39 que le mantuvo en cabeza casi hasta el final de la carrera, salvo por unas pocas vueltas después de su segunda y última parada, momento en el que no perdió los nervios y esperó el momento para dar el golpe final y ganar con mucha distancia sobre el resto de candidatos.

El primer aviso a sus rivales

Se trata de la victoria número 20 del español en 99 carreras en la IndyCar. Además, le sirve para desquitarse después de un final complicado el año pasado, cuando logró 8 triunfos en diecisiete grandes premios, pero se quedó muy cerca del récord de AJ Foyt. También le permite dar un golpe sobre la mesa, pues su gran rival en la pasada temporada, el mexicano Pato O'Ward, terminó hoy en quinta posición, remontando desde el octavo puesto en que inició la prueba. Mientras que la nota negativa la puso el novato más famoso del año, Mick Schumacher, expiloto de Formula 1 e hijo del heptacampeón del Gran Circo, Michael Schumacher, quien no pasó de la primera vuelta en su debut, por un accidente poco después de la salida.

Por otro lado Paolou no escondió su emoción tras la carrera, momento en el que dejó claro que está sediento de triunfos y quiere ir a más este 2026: "Este equipo sigue mejorando, sigue haciendo nuevos cambios y sigue subiendo el listón. Así que es bastante impresionante, tenemos una larga temporada por delante, pero qué gran manera de empezarla".