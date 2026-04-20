Así ha sido el trágico accidente del rally de Córdoba: un fallecido y varios heridos entre los espectadores

El Campeonato Sudamericano de Rally FIA CODASUR comenzó su temporada a finales de marzo en Brasil, pero la segunda prueba de 2026 se disputó este fin de semana en Argentina. Y ha tenido un fatídico desenlace

Esta noticia no es apta para cualquier lector, porque las imágenes que mostramos a continuación son muy sensibles y hasta espeluznantes, porque hacía tiempo que no ocurriría algo así en el mundo del motor. Y menos aún, que las propias víctimas tuvieran la frialdad de filmarlo.

Ha ocurrido en el Campeonato Sudamericano de Rally FIA CODASUR, que comenzó a finales de marzo en Brasil, pero cuya segunda prueba de 2026 se disputó este fin de semana en Córdoba (Argentina).

Los protagonistas de semejante y trágico accidente han sido el piloto Didier Arias y su copiloto Héctor Núñez. Ambos chocaron su vehículo contra un montículo de tierra y comenzaron a dar vueltas hasta impactar con los espectadores. El Volkswagen Polo GTI R5 que conducían acabó llevándose por delante la vida de uno de los aficionados y ha dejado heridos de gravedad a varios más. Mientras tanto y gracias a las protecciones, tanto Arias como Núñez resultaron ilesos del accidente.

Los organizadores del rally y la FIA emitieron un duro comunicado en el que confirmaron lo sucedido y las consecuencias del accidente:

"La FIA está profundamente entristecida por el trágico incidente ocurrido hoy durante la segunda prueba del Campeonato de Rally CODASUR de la FIA en el Rally Sudamericano de Mina Clavero, en el que un espectador perdió la vida y otros dos resultaron heridos.

Expresamos nuestro más sentido pésame y nuestras sinceras condolencias a la familia y los seres queridos del fallecido, y nuestros pensamientos están con todos los heridos y afectados. Agradecemos a los servicios de emergencia y a los equipos médicos su rápida respuesta".

La FIA prestará todo su apoyo a los organizadores del Rally Sudamericano Mina Clavero, al Automóvil Club Argentino (ACA), a CODASUR y a las autoridades locales competentes en la investigación del incidente", reza el escrito.

Comienza una investigación por el accidente en el rally de Córdoba

Mientras tanto, las autoridades locales competentes, junto con los comisionados deportivos, ya han iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del accidente. Y es que algunas fuentes señalan que dichos espectadores podrían haberse encontrado en una zona decretada como zona de peligro.

Cabe recordar que el Rally Mina Clavero es una cita habitual en el calendario de CODASUR y, debido a sus exigentes tramos de tierra, se considera uno de los eventos más tradicionales de la región.

Juha Miettinen también pone de luto al mundo del motor

En medio del parón en MotoGP y en la Fórmula 1, otras competiciones del mundo del motor han ganado protagonismo. Pero lo han hecho más por la desgracia vividas en ella este fin de semana. Sin ir más lejos, el piloto de NLS, Juha Miettinen, también ha perdido la vida en un accidente múltiple en Nürburgring el pasado sábado.

Una tragedia que dejó en shock a todos sus participantes, entre ellos, el tetracampeón del mundo Max Verstappen, quien ha aprovechado el parón en Fórmula 1 para satisfacer uno de sus deseos en el mundo del motor, correr las 24 Horas de Nurburgring.

Hasta siete coches colisionaron, siendo Juha Miettinen (BMW 325i, con el dorsal #121) el piloto que peor parado salió. Fue atendido en el centro médico más cercano, pero sus lesiones terminaron cobrándose su vida horas más tarde. El accidente se produjo cuando tan sólo se habían disputado 25 minutos de las cuatro horas previstas de duración en esa primera jornada.