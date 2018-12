Carlos Sainz: "Pienso que puedo pelear por la victoria en el Dakar"

Carlos Sainz, vigente campeón del Dakar, confía en revalidar el título en la próxima edición del rally, que afrontará con un coche nuevo y en un nuevo equipo. "Si me cansase de competir no estaría preparando el Dakar. Estaría en casa tranquilamente, que es una opción. Pero me apetecía defender el título con un reto como es correr con un coche nuevo y un equipo nuevo. Y pensando en que puedo pelear por la victoria", comentó el piloto español.

Sainz acudió a la ceremonia de entrega de los 'Premios los valores del deporte' y allí se refirió a los opciones de que su compatriota Fernando Alonso pueda participar algún día en la prueba. "Es posible. Fernando está abierto a cualquier reto importante y el Dakar le podría encajar, pero hay que preguntárselo a él. Fernando pregunta de todo y mucho, pero es una pregunta que hay que hacerle a él", señaló.

Además, analizó la situación del Real Madrid, equipo del que es seguidor: "Da una de cal y una de arena, pero tengo confianza en que salga bien el Mundial de clubes y que tanto en la liga como la 'Champions League' estemos peleando hasta el final".