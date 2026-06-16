Madring se presenta al mundo con una histórica bandera de España y Carlos Sainz como embajador

El piloto de Williams fue la gran estrella de un acto en el que también estuvieron presentes, entre otros, Manuel Aviñó, presidente de la Real Federación Española de Automovilismo (RFEDA) y vicepresidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), y José Vicente de los Mozos, presidente de IFEMA

El Madring, el circuito semi-urbano que albergará, el segundo fin de semana de septiembre, el Gran Premio de España de Fórmula Uno -que 45 años después, regresa a la capital-, izó su bandera este martes en la pista construida en el entorno de IFEMA (Institución Ferial de Madrid), durante el acto de presentación de la misma, que contó con la presencia de su embajador, el piloto español Carlos Sainz.

El piloto de Williams fue la gran estrella de un acto en el que también estuvieron presentes, entre otros, Manuel Aviñó, presidente de la Real Federación Española de Automovilismo (RFEDA) y vicepresidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), y José Vicente de los Mozos, presidente de IFEMA -que presentó el trofeo que se llevará el ganador de la prueba-; así como el alcalde de la capital de España, José Luis Martínez-Almeida, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Durante el acto, en el que también estuvieron presentes Carlos Sainz, padre -doble campeón mundial de rallies y cuádruple ganador del Rally Dakar- y Luis García Abad, director general del Gran Premio y "auténtico alma mater" del mismo mismo, según apuntó De los Mozos- las autoridades recorrieron a pie la parte del trazado coincidente con las tres primeras de las 22 curvas del híbrido circuito capitalino -de 5,4 kilómetros-; entre las que destaca la duodécima, la curva 'Monumental', de unos 500 metros y una inclinación del 24 por ciento. Cuya forma está representada en el trofeo que acreditará al vencedor del Gran Premio.

En la tercera curva de la pista tuvo lugar la ceremonia de izado de la bandera de España -al tiempo que sonaba la Marcha Real-, en un circuito que el próximo 13 de septiembre albergará la decimocuarta prueba de la temporada.

Ya en la presentación, se mostró un vídeo de Carlos Sainz dando una vuelta por el nuevo trazado. Tanto autoridades, como invitados y representantes de los medios de información fueron trasladados en autobuses a la zona de la Monumental, donde todos pudieron comprobar la fuerte inclinación de la citada curva.

Posteriormente, tuvo lugar el acto de presentación oficial del circuito, conducido por las periodistas Nira Juanco y Ariana Bravo; en el que también estuvieron presentes, entre otros, Louise Young, jefa de Promoción de carreras de la F1 que indicó que es "un privilegio estar en la inauguración" del circuito; Santiago Roura, subsecretario de Educación, Formación Profesional y Deportes; y Angel Asensio, presidente de la Cámara de Madrid.

El Madring volverá a ser sede de un GP de España en Madrid desde que por última vez lo albergase, en 1981, el circuito del Jarama. Donde se impuso el mítico canadiense Gilles Villeneuve, en la novena y última ocasión en la que una carrera de F1 se disputó en esa pista; en la que había ganado, por primera vez, en 1968, el doble campeón del mundo inglés Graham Hill.

Durante el acto de presentación de la pista en el entorno de IFEMA -que albergará el Gran Premio de España, en principio, hasta 2035 y en el que también se presentó el cartel del mismo, con el lema "De Madring al cielo" escrito sobre la curva Monumental, con el 'skyline' capitalino al fondo- De los Mozos agradeció a todos los implicados en el proyecto, "el del único Gran Premio que se disputará en la capital de un país", por su ayuda, entre los que también citó al italiano Stefano Domenicali, mandamás de la Fórmula Uno.

"Acabamos de contemplar una infraestructura que albergará una de las pruebas más importantes del calendario; fruto del trabajo de muchos años. Deseo el mayor de los éxitos a todas las instituciones que participan la organización de este Gran Premio de España", apuntó el presidente de la RFEDA, Manuel Aviñó.

"Es un circuito muy chulo, un circuito que tiene de todo, con curvas rápidas y curvas lentas; un híbrido de circuito urbano y con partes de circuito abierto; con la Monumental, que está representada en el trofeo que me encantaría poder conseguir", comentó Sainz durante la presentación.

"Es un circuito con muchísimo carácter y personalidad, que era lo que se podía esperar de un 'eventazo' como va a ser el Gran Premio de España en Madrid", añadió el talentoso piloto madrileño este martes en la presentación del 'Madring'.