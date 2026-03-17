Jorge Salvador y el equipo sevillano Yamaha Eduardo Castro rozan el podio en el exigente Nacional de Malpartida

La estructura andaluza superó con éxito la segunda prueba del Campeonato de España de Motocross Elite 2026 en tierras extremeñas, destacando el altísimo nivel de sus jóvenes pilotos en la categoría MX125 y la sólida actuación de Salvador Pérez en MX2 de cara a sus inminentes compromisos europeos

El equipo Yamaha Eduardo Catro ha viajado con un gran elenco de pilotos a la segunda prueba del Campeonato de España de Motocross Elite 2026, celebrada en el exigente y rápido circuito de Malpartida de Cáceres. Todos los representantes de la formación participaron en el Nacional MX125 y en la YZ125 bLU cRU Cup, el programa de promoción de la marca destinado a cazar jóvenes talentos. A pesar del alto número de inscritos que dejó a varios rivales fuera, todos lograron superar el corte, lo que les permitió competir en unas mangas de carrera con un altísimo nivel.

El piloto más destacado del fin de semana fue Jorge Salvador. El madrileño, que ya mostró su velocidad en Calatayud, finalizó a solo un paso del podio. Consiguió el cuarto mejor crono para ser segundo en una disputada primera salida a pista, aunque varios errores le impidieron meterse entre los mejores, acabando decimotercero en la manga final. Por su parte, Óscar Rueda sigue progresando de manera sólida. Saldó su crono con una P16 y logró una octava y duodécima posición para asegurar la undécima plaza final.

Alejandro Torres llevaba un gran ascenso durante el primer día. Fue el noveno piloto más y peleó hasta el final en la primera manga para cruzar la meta en una esperanzadora cuarta plaza. No obstante, se fue al suelo cuatro veces en la manga definitiva. Acabó con fuerza y tesón, pero muy contusionado, relegándole a la posición doce del fin de semana. En el top 20 global se colocó Gonzalo Salvador, que fue de menos a más el sábado, pero tuvo que abandonar por problemas mecánicos en la segunda carrera del domingo.

Otros pilotos de la escuadra andaluza como Víctor Corbacho, Juan Alberto Marín o Javier Mateos Paricio siguen progresando adecuadamente de forma constante, sumando una experiencia vital en un deporte tan exigente como el motocross. En la categoría MX2, Salvador Pérez no tuvo su mejor puesta en escena sobre la pista. Aun así, el piloto murciano logró rescatar la séptima general tras ser cuarto en la manga de clasificación, y octavo y sexto en las carreras principales, demostrando mejoras evidentes en la manga Super Sprint, donde logró ser quinto.

Sin apenas tiempo para el descanso, el próximo fin de semana el equipo disputará como local la esperada cita del Campeonato de Europa en Almonte (Huelva), alineando a Torres y Rueda en la categoría EMX125, y a Pérez en EMX250.