Nani Roma, optimista con su renovado coche para el Dakar: "Estamos preparados para ganar"

El piloto catalán disputará, a partir del 3 de enero, si 20º certamen en tierras saudíes. Y lo hará con un renovado Ford, mucho más ligero y mejor equipado

El piloto catalán Joan 'Nani' Roma presentó este jueves el nuevo coche Ford con el que disputará, a partir del 3 de enero, su vigésimo noveno Dakar, un prototipo 50 kilos más ligero y "con mejoras importantes" con el que confía en estar "luchando para ganar".

"Ganar es una palabra corta, pero lo que hay que hacer para conseguirlo es otra historia. El éxito debe ser fruto de un trabajo bien hecho. Haciendo bien las cosas cada día, con paciencia y esfuerzo, lucharemos por estar delante seguro", subrayó el bicampeón del Dakar (2004 en motos y 2014 en coches).

En el hotel Indalo Park en la localidad de Santa Susana (Barcelona), donde Ford mantiene una flota de vehículos y más de cien trabajadores que viajarán a Arabia Saudí para la 48ª edición del rally-raid, Roma explicó las mejoras de la versión definitiva del Ford Raptor T1+ EVO.

El vehículo, que competirá en la categoría 'Ultimate' —antes T1—, será más ligero gracias a cambios en la carrocería respecto al chasis de la edición anterior. Entre las mejoras destacan un nuevo sistema de suspensión, parabrisas de policarbonato, cámaras que sustituyen a los retrovisores, puertas en ala de gaviota, un capó más corto y aerodinámico, y una nueva toma de aire en el techo.

"Este año tenemos una buena oportunidad, pero no puede convertirse en obsesión. La confianza y la tranquilidad son clave. Cuando das lo máximo, no pasa nada si no lo conseguimos; la vida no se acaba aquí", reflexionó Roma.

A pesar del optimismo, Roma mantiene la cautela tras los contratiempos de la última edición, en la que un problema de motor el segundo día le privó de luchar por la general cuando era virtualmente líder.

Las características del Dakar 2026

El Dakar 2026 contará con un recorrido de 8.000 kilómetros en dos semanas, con salida y meta en Yanbu (Arabia Saudí), e incluirá dos etapas maratón que sustituyen el 'Empty Quarter', el tradicional desierto de dunas y temperaturas extremas.

Roma y su copiloto Alex Haro afrontarán su séptima edición del Dakar juntos, tras una preparación que incluyó un décimo puesto en el Rally de Sudáfrica, un tercero en la Baja Aragón y un podio con victoria de etapa en el Rally de Marruecos, considerada la antesala del Dakar.

"Los test nunca aportan lo mismo que competir. Pasar horas dentro del coche y comprender cada detalle te hace más competitivo. Solo compitiendo se logra esa compenetración, y eso nos ha dado confianza para afrontar este Dakar", señaló Roma.

El presidente de Ford España, Jesús Alonso, elogió la preparación de ambos pilotos, que renovaron hasta 2027 con la marca, y expresó su confianza en que "este sea su año" para conseguir el título.