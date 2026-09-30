Yamaha Eduardo Castro deja su huella en la Superfinal Europea de la Yamaha Cup de Motocross 2026

Tres pilotos del equipo andaluz, Jorge Salvador, Óscar Rueda y Juanvi Cañado, competirán este fin de semana en Ernée por una plaza en la YZ BLU CRU Masterclass

Yamaha Eduardo Castro tendrá tres pilotos en la Superfinal de la bLU cRU YZ Cup que se disputa este fin de semana en Ernée (Francia), en el marco del Motocross de las Naciones 2026, lo que supone que tres de los cinco españoles elegidos salen de la escudería sevillana.

Su trabajo con el motocross de base sigue dando sus frutos. Jorge Salvador, Óscar Rueda y Juanvi Cañado se han ganado el pasaporte para mostrar su progresión y su madurez sobre sus Yamaha YZ en el que es, posiblemente, el escaparate más importante del motocross internacional. Y lo harán compartiendo pista con las grandes estrellas del Mundial.

La cita arranca este viernes 2 de octubre y se alarga hasta el domingo 4. Allí se juntarán los 120 jóvenes pilotos más talentosos del mundo, en representación de 34 países (Canadá, Brasil, Japón, Australia, Suecia, Reino Unido, Alemania...), repartidos en las tres categorías de la Superfinal: YZ65, YZ85 y YZ125.

Yamaha Castro apuesta por los jóvenes

No es casualidad que la escudería sevillana tenga tanto peso en la representación española. Eduardo Castro cumple en este 2026 el 50 aniversario de su escudería y ya dejaba claro en marzo, en una entrevista con ESTADIO Deportivo, que lo suyo siempre ha sido apostar por los jóvenes.

"50 años llevo ayudando a gente. Hemos ganado 35 campeonatos de España a nivel nacional, un Mundial con Carlos Campano y también hemos hecho tercero en el Campeonato de Europa", señalaba un Eduardo Castro que fundó Eduardo Castro Motos en 1983, después de dejar la competición.

Salvador y Rueda, la pareja de 125

El madrileño Jorge Salvador es sexto en el Campeonato de España de MX125 y cuarto en la YZ125 bLU cRU Cup en España, pero su mejor carta de presentación la ha dejado fuera de nuestras fronteras.

En el Campeonato de Europa EMX125 ha destacado por sus buenas salidas de valla, algo que en una Superfinal con una parrilla tan llena puede valer media carrera. El piloto madrileño tendrá en Ernée la ocasión de demostrarlo ante los mejores de su generación.

El malagueño Óscar Rueda también competirá en la categoría de 125. Ocupa la décima plaza del Nacional de MX125 y es tercero en la YZ125 bLU cRU Cup en España, lo que le coloca incluso por delante de su compañero en la competición de la marca.

Pese a que en el Campeonato de España está cuatro puestos por detrás del madrileño, en la copa de Yamaha el piloto malagueño le supera por un puesto. Y en Ernée los dos tendrán la ocasión de medirse a los mejores de su categoría.

Juanvi Cañado, el benjamín del grupo

El más joven de los tres es el onubense Juanvi Cañado, natural de Tharsis, que se mueve en la categoría pequeña. Ocupa en la actualidad la octava posición del Campeonato de España MX65 y es segundo en la clasificación provisional de la YZ65 bLU cRU Cup en España.

De los tres pilotos de la escudería sevillana, el de Tharsis es el que mejor puesto tiene en la copa de la marca. Y en Ernée tendrá, además, la oportunidad de medirse a rivales de su categoría llegados de todo el mundo.

El tridente de Yamaha Eduardo Castro se unirá a partir del viernes al resto de participantes. Serán tres días en los que se juegan mucho más que un resultado: una plaza en la Masterclass de Yamaha.

Una plaza en la Masterclass y el apoyo de Yamaha para 2027

Cada una de estas futuras promesas aspira a conseguir una de las codiciadas plazas de la exclusiva YZ BLU CRU Masterclass, donde recibirán formación y asesoramiento de expertos durante dos días.

El corte es exigente. Entran los tres primeros de cada categoría, dos invitados -los conocidos como 'wild cards'- y la mejor piloto de cada clase. Sólo a partir de ahí se decide quién se lleva el premio gordo.

Así mismo, también competirán por el premio definitivo: el apoyo de Yamaha para la temporada 2027. El ganador de YZ125 correrá el Campeonato de Europa EMX125 del próximo año con un equipo apoyado por Yamaha, mientras que los de YZ85 y YZ65 tendrán el respaldo de la marca y piezas GYTR para la siguiente temporada.

El programa bLU cRU ha creado un legado al ofrecer una trayectoria clara y estructurada para los pilotos, desde las competiciones de base hasta los Campeonatos de Europa, pasando por MX2 y llegando, finalmente, al MXGP, la máxima categoría del Mundial.

Es el núcleo de la pirámide de desarrollo de Yamaha Racing y la base para que los jóvenes adquieran las habilidades, la experiencia y el profesionalismo necesarios para progresar en las categorías de competición de la marca japonesa.

Será la cuarta vez que el circuito de Ernée, en el departamento de Mayenne, acoja la prueba por naciones. El trazado es de 1,6 kilómetros de arcilla dura con desniveles naturales y la organización espera unos 70.000 espectadores entre el sábado y el domingo.