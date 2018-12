Ibaka juega su mejor baloncesto ante Warriors; Willy exhibe su clase ganadora

El ala-pívot Serge Ibaka por segunda noche consecutiva brilló en el juego ofensivo de los Raptors de Toronto y fue el factor sorpresa ganador que los guió al triunfo además de convertirse en el español más destacado de la jornada de la NBA. Mientras que otros dos hombres altos, los pivotes Willy Hernangómez y Marc Gasol también fueron decisivos en los triunfos de de su respectivos equipos de los Hornets de Charlotte y los Grizzlies de Memphis.

Ibaka, en apenas 24 horas, hizo posible que los Raptors, que jugaron sin su estrella, el alero Kawhi Leonard, lesionado en la cadera derecha, lograsen su segunda victoria consecutiva fuera de su campo al imponerse por 93-113 a los Warriors de Golde State, los actuales campeones de liga. El jugador congoleño español aportó un doble-doble de 20 puntos y 12 rebotes, incluidos 10 que fueron defensivos, que lo dejaron como segundo máximo encestador de los Raptors, equipo que tiene la mejor marca de la liga (23-7). Ibaka jugó 29 minutos en los que anotó 7 de 16 tiros de campo, falló los tres intentos de triple que hizo, pero estuvo perfecto desde la línea de personal con 6 de 6. El internacional español también repartió una asistencia, recuperó un balón, perdió otro y puso dos tapones.

El mayor de los hermanos Hernangómez no disfrutó de la titularidad ni de los minutos que tuvo Ibaka, pero disputó 16 como reserva de los Hornets y volvió a ser el jugador más eficaz del equipo al aportar 13 puntos con los que ayudó a su equipo a vencer por 108-107 a los Pistons de Detroit. El exjugador del Real Madrid anotó 5 de 6 tiros de campo, con 1-1 desde fuera del perímetro, y 2-2 desde la línea de personal. Hernangómez también cumplió dentro de la pintura con tres rebotes defensivos y cometió una falta personal. La cruz de la moneda en el partido la vivió el veterano base José Manuel Calderón que disputó 21 minutos como reserva de los Pistons y sus 4 puntos anotados no evitaron lo que fue la sexta derrota consecutiva del equipo de Detroit, la peor racha que han tenido desde que comenzó la nueva temporada. El jugador de Villanueva de la Serena encestó 2 de 9 tiros de campo, falló los cuatro intentos de triple que hizo y no fue a la línea de personal. Calderón estuvo más eficaz en el juego interior al capturar cuatro rebotes defensivos, además de repartir cinco asistencias y cometió sólo una falta.

Gasol hizo de nuevo una buena labor defensiva y de equipo al aportar nueve puntos que ayudaron a los Grizzlies a imponerse de locales por 92-83 a los Trail Blazers de Portland. El mediano de los hermanos Gasol estuvo 28 minutos en la pista y aunque siguió sin su mejor toque de muñeca al final anotó 4 de 15 tiros de campo, incluido un triple de cinco intentos, y no fue a la línea de personal. El jugador de Sant Boi si tuvo protagonismo dentro de la pintura con siete rebotes defensivos, uno de los factores ganadores de los Grizzlies, además de repartir cinco asistencias, recuperó un balón y perdió otros cuatro. Pero Gasol se erigió en el gran líder del equipo bajo el aro del equipo al poner seis tapones, la mejor marca que ha conseguido en lo que va de temporada en esa faceta del juego.

Otro jugador español que disfrutó de la victoria, aunque no destacó en la aportación individual encestadora, fue el base Ricky Rubio, quien aportó cinco puntos como titular de los Jazz de Utah que vencieron de locales por 111-84 a los Heat de Miami. Rubio, que disputó 26 minutos como titular, encestó 2 de 5 tiros de campo, fallo el único intento de triple que hizo, y anotó 1 de 2 desde la línea de personal. El jugador de El Masnou si hizo bien las cosas dentro de la zona al capturar seis rebotes, incluidos cuatro defensivos, repartió también seis asistencias, recuperó un balón y perdió otros dos.

Esta vez la derrota le tocó sufrirla al escolta Álex Abrines que salió de reserva con los Thunder de Oklahoma City y perdieron de visitantes por 116-114 ante los Pelicans de Nueva Orleans, que tuvieron la ausencia del ala-pívot montenegrino español Nikola Mirotic, lesionado. Abrines jugó 14 minutos y anotó cinco puntos tras encestar 2 de 6 tiros de campo, acertó 1 de 5 des los que hizo desde fuera del perímetro y no fue a la línea de personal. El jugador mallorquín logró un rebote defensivo, repartió dos asistencias y recuperó un balón, sin perder ninguno y ni tampoco le señalaron faltas. Mirotic no pudo jugar con los Pelicans a sufrir un ligero esguince en el tobillo derecho que se produjo durante el partido que el pasado lunes el equipo de Nueva Orleans disputó contra los Celtics de Boston.