Doncic se exhibe ante Ayton y consolida su posición de mejor novato de la NBA

El alero esloveno Luka Doncic siguió con su baloncesto individual arrollador y esta vez la exhibición la dio frente al pívot bahameño Deandre Ayton, en un nuevo duelo de novatos estelares, que siempre fue favorable al exjugador del Real Madrid. Como resultado, su equipo de los Mavericks de Dallas, se aprovechó para conseguir la victoria por 104-94 ante los Suns de Phoenix y rompieron racha de tres derrotas consecutivas.

Doncic, que fue seleccionado con el número tres en el pasado sorteo universitario, tuvo protagonismo en todas las facetas del juego, al aportar 30 puntos --líder del equipo--, y capturar seis rebotes defensivos. El jugador esloveno de 19 años disputó 36 minutos en los que anotó 8 de 14 tiros de campo, incluidos 4 de 9 triples y 10 de 16 desde la línea de personal. Doncic también repartió cinco asistencias, recuperó tres balones y perdió otros cuatro, en lo que fue su punto débil en el juego individual, pero que al final no le impidieron darle a los Mavericks la victoria y romper una racha de siete derrotas consecutivas que habían tenido frente a los Suns. De nuevo, Doncic también protagonizó las jugadas más espectaculares del partido y las decisivas que aseguraron la victoria de los Mavericks, con un triple desde casi la mitad del campo, lugar que también eligió para darle un pase al pívot DeAndre Jordan e hiciese un mate antes de concluir el tercer periodo que puso al equipo de Dallas con la ventaja parcial de nueve. Doncic completó el cuarto partido en los que ha anotado al menos 30 puntos.

"Luka (Doncic) hace cosas locas todo el tiempo", declaró Jordan, quien tuvo 11 puntos y siete rebotes. "Así que no me sorprende nada de lo que él hace".

Menos sorprendido estuvo el entrenador de los Suns, Igor Kokoskov, de la buena actuación de Doncic, al que ya dirigió con la selección de Eslovenia en el pasado Campeonato Europeo de Baloncesto y el que se proclamó campeona. "Es muy versátil. Es desinteresado", valoró Kokoskov. "Un profesional que hace jugadas para sus compañeros y también anota. Además creo que su defensa está mejorando".

Los Suns tuvieron la oportunidad de haber elegido a Doncic con el número uno en el pasado sorteo universitario, pero se decidieron por Ayton que no llegó al American Airlines Center de Dallas con su mejor inspiración encestadora. Ayton sólo pudo acabar el partido con seis puntos al tener problemas de personales en la segunda parte y al final disputó apenas 20 minutos, en los que anotó uno de los siete tiros de campo que hizo y acertó 4 de 4 desde la línea de personal. Dentro de la pintura, Ayton acabó con cinco rebotes, incluidos cuatro defensivos, dio una asistencia, recuperó un balón, perdió tres y puso un tapón. "Por primera vez, creo que nunca antes me había sucedido, quedé sin puntos en la primera mitad, y cosas como esas empezaron a afectarme un poco", comentó Ayton al concluir el partido. "Era solo que hoy no tuve mi mejor día y debo disculparme con mis compañeros porque realmente jugué mal".